Lewandowski se reúne con otro gigante: Podría irse del Barcelona y el club tiene su reemplazo

La idea de Milán no es casual ni improvisada. Su interés por Lewandowski responde a una combinación de visión deportiva y lectura del timing contractual. En el entorno del club, el polaco encaja como pieza de experiencia: su capacidad para definir, su historial goleador en las principales ligas europeas y su liderazgo dentro del área se consideran activos ideales para acompañar a un plantel con juventud y margen de crecimiento.