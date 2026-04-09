Lewandowski se reúne con otro gigante: Podría irse del Barcelona y el club tiene su reemplazo

Bombazo en España: el delantero polaco Robert Lewandowski podría dejar las filas del FC Barcelona en un par de semanas.
Tras la derrota sufrida ante Atlético de Madrid por la ida de cuartos de final de la Champions League, surge noticia de que Lewandowski se estaría marchando de las filas del FC Barcelona.
El futuro de Robert Lewandowski continúa siendo una incógnita y en los últimos días ha sumado un nuevo episodio que alimenta las especulaciones sobre su posible salida del FC Barcelona.
Inclusive se ha destapado una reunión secreta que tuvo el agente de Lewandowski con otro de los gigantes del fútbol europeo, por lo que el polaco podría irse del Barcelona.
Según reveló Luca Cohen, ‘youtuber’ italiano cercano al entorno del AC Milan, el pasado martes se llevó a cabo una reunión en Milán entre representantes de la agencia del delantero polaco y el club ‘rossonero’, que desde hace meses sigue de cerca su situación contractual.
El agente del jugador, Pini Zahavi, también habría estado recientemente en Barcelona, donde mantiene contacto directo con la dirigencia azulgrana.
AC Milán, uno de los grandes del fútbol italiano, ha puesto a Robert Lewandowski en el centro de su planificación para la próxima temporada. La intención es clara: reforzar su capacidad goleadora con un delantero probado, y hacerlo aprovechando una oportunidad que, en el mercado actual, se considera especialmente valiosa.
El Milan sueña con cerrar su llegada en calidad de agente libre cuando finalice el vínculo del polaco con el Barcelona, una maniobra que podría alterar el panorama del verano y devolverle a los rossoneri un referente ofensivo de primer nivel.
La idea de Milán no es casual ni improvisada. Su interés por Lewandowski responde a una combinación de visión deportiva y lectura del timing contractual. En el entorno del club, el polaco encaja como pieza de experiencia: su capacidad para definir, su historial goleador en las principales ligas europeas y su liderazgo dentro del área se consideran activos ideales para acompañar a un plantel con juventud y margen de crecimiento.
Más allá del interés del Milan, la Juventus FC también ha mostrado en las últimas semanas su disposición a analizar una posible incorporación de Lewandowski, consciente de que la continuidad del atacante en el club catalán no está asegurada.
A nivel personal, Lewandowski vería con buenos ojos continuar en Barcelona, aunque todo apunta a que tendría que asumir un rol más secundario dentro del equipo, tal y como ha venido ocurriendo en la presente campaña. Sin embargo, dentro de la planificación deportiva del club ya se estudian alternativas de peso para reforzar el ataque de cara al futuro.
En ese contexto, uno de los nombres que ha tomado mayor fuerza es el del delantero argentino Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid.
En el seno del Barcelona consideran que el campeón del mundo reúne las características ideales para liderar una nueva etapa ofensiva: movilidad, capacidad de presión, versatilidad en el frente de ataque y una edad que le permitiría ser pieza clave a mediano y largo plazo.
Cabe señalar que Julián le anotó un golazo de tiro libre al FC Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
La posible llegada de Julián Álvarez no sería una operación sencilla, ya que el Atlético no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus figuras, además de que su valor de mercado y contrato representan un desafío importante para las finanzas azulgranas.
Si Lewandowski se va del Barcelona, su reemplazo sería Julián Álvarez para la próxima campaña.
De esta manera, mientras el futuro del goleador polaco sigue en el aire, el Barcelona ya mueve fichas en silencio para no quedarse sin un referente en ataque, dejando claro que las próximas semanas serán decisivas tanto para la continuidad de Lewandowski como para posibles movimientos de alto impacto en el mercado de fichajes.