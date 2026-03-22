Tabla de posiciones de la Premier: Tottenham cae y queda al borde del descenso

Inglaterra.

El Tottenham Hotspur sigue sin levantar cabeza y encajó una rotunda derrota en casa (0-3) ante el Nottingham Forest, rival directo por la salvación, que deja a los 'Spurs' sin margen de maniobra, con un punto de ventaja sobre los puestos de descenso.

Beneficiados por la derrota del West Ham United, el equipo del norte de Londres, que cayó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, prolongó su mala dinámica.

Antes del descanso, los visitantes se adelantaron gracias a un gol del brasileño Igor Jesus, que remató solo al segundo palo tras un saque de esquina botado por Neco Williams.