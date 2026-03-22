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Tabla de posiciones de la Premier: Tottenham cae y queda al borde del descenso

Tottenham Hotspur sigue en caída libre tras perder ante el Nottingham Forest y se acerca peligrosamente a la zona de descenso de la Premier League.

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 10:48 -
  • Agencia EFE
Tabla de posiciones de la Premier: Tottenham cae y queda al borde del descenso
Inglaterra.

El Tottenham Hotspur sigue sin levantar cabeza y encajó una rotunda derrota en casa (0-3) ante el Nottingham Forest, rival directo por la salvación, que deja a los 'Spurs' sin margen de maniobra, con un punto de ventaja sobre los puestos de descenso.

Beneficiados por la derrota del West Ham United, el equipo del norte de Londres, que cayó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, prolongó su mala dinámica.

Antes del descanso, los visitantes se adelantaron gracias a un gol del brasileño Igor Jesus, que remató solo al segundo palo tras un saque de esquina botado por Neco Williams.

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Tras la reanudación, el Nottingham Forest volvió a golpear después de una gran jugada individual Callum Hudson-Odoi que fue culminada por Morgan Gibbs-White.

En los últimos instantes del duelo, Taiwo Awoniyi colocó el tercero en el marcador ante el asombro de la grada local, que pitó de forma sonora a los suyos.

A falta de siete jornadas para la final, los 'Spurs' se quedan al borde de los puestos de descenso, mientras que el Nottingham Forest da un paso hacia delante y tienen una ventaja de tres puntos respecto a la zona peligrosa. EFE

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