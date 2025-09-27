Liverpool sufrió sorpresiva derrota y City goleó: así quedó la tabla en Premier

Londres, Inglaterra.

De los apuros iniciales, donde el triunfo parecía algo incierto, cuando el Burnley equilibró la ventaja del Manchester City (5-1), hasta la fiesta provocada cuando el marcador se rompió al final, en el ecuador de la segunda parte, con la entrada al campo de Oscar Bobb, el cuadro de Pep Guardiola disfrutó de un vaivén. Fue la entrada del joven de 22 años, en lugar de Savinho, a la hora de juego, lo que dio un giro al choque que acabó definitivamente y con autoridad, en las manos del cuadro de Guardiola. Sus cambios fueron clave. Y si Doku fue el faro local al principio, Bobb terminó por derribar el entusiasmo del cuadro de Scott Parker. Con dos autogoles de Maxime Esteve, un tanto de Nunes y doblete de Erling Haaland, el City regresaba a la senda del triunfo en el torneo liguero.

Otra goleada para el City que toma carrerilla y apresura para recortar terreno a su irregular inicio. Víctima del peor inicio tras cinco partidos en una campaña de la Premier desde la temporada 2006-2007, el City va tomando cuerpo. Por su parte, con un gol de Eddie Nketiah en el último minuto, el Crystal Palace rompió el invicto del Liverpool (2-1), que llegaba a la sexta jornada de la Premier League con pleno de victorias, para colcoarse en lo alto de la clasificación. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El encuentro se abrió muy pronto, en el minuto 9, tras un saque de esquina mal despejado por Gravenberch que acabó en los pies de Ismaïla Sarr, que fusiló desde el área pequeña para poner el 1-0. El italiano Federico Chiesa empató para los 'reds' en el minuto 87, pero Nketiah, que había salido en el minuto 75, remató a placer tras un saque de banda que no termina de despejar la zaga del Liverpool para dar la victoria a los suyos.

Tabla de posiciones de la Premier League

Tras estos resultados, el Manchester City se sitúa sexto con 10 puntos y cinco le separan del Liverpool que encajó su primer revés, pero que se mantiene en el liderato con 15 unidades.