Barcelona festeja: Tabla de posiciones Liga Española tras derrota de Real Madrid vs Atlético

Madrid, España.

Real Madrid perdió este sábado 5-2 contra el Atlético de Madrid en el derbi madrileño y dejó el liderato en bandeja para el FC Barcelona, en la séptima jornada de la Liga Española 2025-2026.

Los de Xabi Alonso encajaron su primera derrota de la temporada liguera, un duro golpe en el estadio Metropolitano que deja muy tocados a los merengues y con muchas dudas.

Robin Le Normand puso en ventaja al Atlético, pero Kylian Mbappé y Arda Güler dieron la vuelta al marcador antes de que Alexander Sorloth emparejara los cartones 2-2 en el añadido de la primera parte.

Ese gol del noruego fue un balde de agua fría para el Real Madrid que vio como el árbitro Javier Alberola Rojas pitó un polémico penal por pierna levantada de Güler, despejó el balón, pero impactó en el rostro de Nico González.

Julián Álvarez marcó el penal para la remontada colchonera y luego el argentino firmó un golazo de tiro libre para ampliar la ventaja del Atlético de Madrid 4-2. Y Antoine Griezmann certificó la victoria con el 5-2.

Real Madrid está en la cima de la tabla de posiciones con 18 puntos y puede perder el primer puesto el domingo si el Barcelona le gana a la Real Sociedad. Los azulgranas tienen 16 unidades en el segundo lugar.

Con este triunfo, el Atlético de Diego Simeone sube hasta el cuarto escalón con 12 puntos, un levantón importante para el conjunto rojiblanco.