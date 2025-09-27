  1. Inicio
Tabla de goleadores Liga Española: Julián Álvarez hace doblete y amenaza a Mbappé en el Pichichi

Mbappé domina el Pichichi, pero tiene una amenaza en la tabla de goleadores de la Liga Española.

1 de 16

El Pichichi está siendo emocionante jornada a jornada: así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española tras el derbi Atlético vs Real Madrid.
2 de 16

Lamine Yamal - 2 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
3 de 16

Tajon Buchanan - 3 goles con el Villarreal en la Liga Española 2025-2026.
4 de 16

Vinicius Júnior - 3 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026.
5 de 16

Adrián Liso - 3 goles con el Getafe en la Liga Española 2025-2026.
6 de 16

Pere Milla - 3 goles con el Espanyol en la Liga Española 2025-2026.
7 de 16

Rafa Mir - 3 goles con el Elche en la Liga Española 2025-2026.
8 de 16

Borja Iglesias - 3 goles con el Celta de Vigo en la Liga Española 2025-2026.
9 de 16

Robert Lewandowski - 3 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
10 de 16

Raphinha - 3 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
11 de 16

Vedat Muriqi - 4 goles con el Mallorca en la Liga Española 2025-2026.
12 de 16

Etta Eyong - 4 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
13 de 16

Iván Romero - 4 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
14 de 16

Ferran Torres - 4 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
15 de 16

Julián Álvarez - 6 goles con el Atlético de Madrid en la Liga Española 2025-2026. El argentino marcó doblete contra el Real Madrid.
16 de 16

Kylian Mbappé - 8 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026. El francés es el líder del Pichichi.
