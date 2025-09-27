Tabla de goleadores Liga Española: Julián Álvarez hace doblete y amenaza a Mbappé en el Pichichi

El Pichichi está siendo emocionante jornada a jornada: así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española tras el derbi Atlético vs Real Madrid.
Lamine Yamal - 2 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Tajon Buchanan - 3 goles con el Villarreal en la Liga Española 2025-2026.
Vinicius Júnior - 3 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026.
Adrián Liso - 3 goles con el Getafe en la Liga Española 2025-2026.
Pere Milla - 3 goles con el Espanyol en la Liga Española 2025-2026.
Rafa Mir - 3 goles con el Elche en la Liga Española 2025-2026.
Borja Iglesias - 3 goles con el Celta de Vigo en la Liga Española 2025-2026.
Robert Lewandowski - 3 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Raphinha - 3 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Vedat Muriqi - 4 goles con el Mallorca en la Liga Española 2025-2026.
Etta Eyong - 4 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
Iván Romero - 4 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
Ferran Torres - 4 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Julián Álvarez - 6 goles con el Atlético de Madrid en la Liga Española 2025-2026. El argentino marcó doblete contra el Real Madrid.
Kylian Mbappé - 8 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026. El francés es el líder del Pichichi.