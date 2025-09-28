Arsenal remontó de manera increíble y advierte a Liverpool: la tabla en Premier

Londres, Inglaterra.

El Arsenal logró una remontada agónica en St. James' Park con un gol de Gabriel Magalhães en el minuto 96, que culminaba la victoria tras el gol del empate de Mikel Merino en el 84 para dar los tres puntos a los 'Gunners', que se quedan a dos del Liverpool. El Arsenal salió decidido a dominar y pronto probó la resistencia local cuando Viktor Gyökeres remató de cabeza a las manos de Nick Pope, mientras que Eberechi Eze y Bukayo Saka también se toparon con el guardameta inglés, que sostuvo a los suyos con varias intervenciones de mérito. Trossard rozó el gol con un potente disparo que se estrelló en el poste, y el VAR anuló un penalti señalado inicialmente sobre Gyökeres al confirmarse que Pope tocó balón antes del contacto, en una acción muy protestada por Mikel Arteta.

En el momento de mayor dominio visitante llegó el mazazo. En el minuto 28, un saque de esquina en corto acabó en un centro preciso de Tonali al corazón del área y Woltemade, más fuerte que su marcador Gabriel, conectó un cabezazo inapelable que batió a David Raya. El Arsenal pidió falta en la acción por un posible empujón del alemán, pero el VAR no intervino. En la segunda parte, Timber lo intentó de cabeza tras un pase de Zubimendi y Eze probó de volea, pero Pope volvió a aparecer. Bien ordenado atrás, el Newcastle desactivó a un Arsenal atascado y defendió con oficio ante un conjunto 'Gunner', que al contrario que la primera mitad, no se acerba a la meta de Pope ni podía generar ninguna ocasión clara. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El ingles Valentino Livramento se tuvo que retirar en camilla tras una mala caída y un mal apoyo en su rodilla, y poco después, Gyökeres mandó fuera un remate desde el área. El empate llegó en el 85, cuando Rice sirvió un centro que fue rematado por Mikel Merino, que entró en la segunda parte, para firmar el 1-1.Un minuto después, el VAR desestimó un posible penalti por mano de Gabriel, que estaba despegada del cuerpo, tras un centro de Elanga. Cuando parecía que el empate iba a ser el resultado final, un córner botado por Odeegard y una mala salida de Pope, que estaba siendo el mejor, propició que Gabriel rematase de cabeza a portería vacía para dar tres puntos de oro al Arsenal.

Tabla de posiciones de la Premier League

Los de Mikel Arteta se colocan segundos, a solo dos puntos del Liverpool que perdió su primer partido de Premier League ante el Crystal Palace, mientras que el Newcastle no levanta cabeza y se coloca decimotercero con solo seis puntos en las primeras seis jornadas.

Ficha técnica del Newcastle vs Arsenal