Pedri confiesa la curiosa dieta que cambió su vida: Por este motivo luce diferente

El talentoso mediocapista ofensivo Pedri del FC Barcelona se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro y fuera del campo.
Pedri es una de las grandes estrellas del FC Barcelona en las últimas campañas.
Pedri está dando mucho de qué hablar, y no sólo por su gran inicio de temporada, sino también por algo que nada tiene que ver con los terrenos de juego, algo que sin embargo si que afecta indirectamente a su gran estado de forma y a su salud.
Se trata de algunos cambios que ha introducido en su alimentación desde hace un tiempo, con los que se siente mucho mejor.
Lo más importante es que últimamente apenas está sufriendo lesiones, algo que era fundamental después de varias temporadas complicadas en ese sentido.
El canario, superando una época oscura marcada por las lesiones y problemas musculares, alcanzó la temporada pasada su mejor nivel hasta el momento.
Pese a llevar solo un gol, en este inicio de temporada sigue mostrando su alto nivel y el secreto de su mejoría puede estar lejos del césped, como confesó en la primera edición de 'Fútbol Fiesta', organizada por Decathlon el Fórum de Barcelona.
La evolución de Pedri no se puede medir únicamente por el aumento de su madurez en el césped o su control del juego, que también, hay un aspecto que ha cambiado su día a día y es su dieta
"Dimos con la tecla en la preparación física que me faltaba para tratar de evitar, en medida de lo posible, las lesiones. Gracias a eso, he conseguido tener la regularidad que necesitaba y soy feliz, porque puedo disfrutar de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol", afirmó Pedri
"Mi dieta es hipercalórica y con mucho hidrato de carbono; aunque un día a la semana tengo comida libre, soy muy estricto con lo que como", explica, sin rodeos, el jugador canario de 22 años.
Esa disciplina la mantiene a rajatabla los seis días restantes, centrando su menú en carbohidratos, como arroz y pasta, y pescados como el salmón, incluso cuando inicialmente no le gustaban.
El huevo y el pan de calidad también forman parte de su ingesta habitual, dejando las frutas y verduras en un segundo plano: "No es que no las pruebe nunca, pero no son el centro de mi alimentación".
En los últimos meses, Pedri ha dado un paso más allá y ha incorporado el ayuno intermitente, inspirado por su compañero Ferran Torres.
"Ferran, que ya practicaba ayuno intermitente, me animó a que lo probara y la verdad es que me siento mucho mejor desde entonces, así que, por el momento, voy a seguir con ello", explicó Pedri.
"Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno. En los periodos de ayuno, lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación", añadió.
Aunque su dieta es estricta, Pedri no deja de tener habilidades: "Me resulta muy complicado resistirme a las croquetas de jamón que hace mi madre. Solo las pruebo en alguna ocasión después de un partido".