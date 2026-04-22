Tabla de posiciones LaLiga: Barcelona vuelve al triunfo y se aleja del Real Madrid

Barcelona sigue marcando el ritmo de LaLiga tras una nueva jornada en la que volvió a sumar de a tres en casa ante el Celta de Vigo, en un partido donde Lamine Yamal fue decisivo con el gol de la victoria, aunque su salida por lesión encendió las alarmas en el tramo final del campeonato.
Con este triunfo, el conjunto dirigido por Hansi Flick se mantiene firme en lo más alto de la tabla con 82 puntos, a falta de seis jornadas, consolidando una ventaja importante en la lucha por el título y mostrando solidez tanto en juego como en resultados.
En la segunda posición aparece el Real Madrid, que venció al Alavés en el Santiago Bernabéu y alcanzó los 73 puntos. El conjunto merengue se mantiene como principal perseguidor, aunque a nueve unidades de distancia, obligado a no fallar en lo que resta del torneo si quiere mantener vivas sus opciones.
El tercer puesto es para el Villarreal CF, que aún tiene un partido pendiente ante el Real Oviedo. El Submarino Amarillo sigue en la pelea por posiciones europeas y podría recortar distancias importantes en la clasificación.
En la cuarta plaza se encuentra el Atlético de Madrid, que atraviesa un momento delicado tras encadenar su cuarta derrota consecutiva. El equipo del Cholo Simeone se queda con 57 puntos y ve comprometidas sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.
Más atrás, el Real Betis se mantiene en la quinta posición, seguido por el Getafe CF en la sexta, mientras que el RC Celta de Vigo completa ese bloque competitivo en la zona media de la clasificación.
Con el Barcelona como líder sólido y el margen cada vez más reducido en las jornadas finales, LaLiga entra en su fase decisiva con emociones aún por resolver tanto en la pelea por el título como en la lucha por puestos europeos.