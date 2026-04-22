Tabla de posiciones LaLiga: Barcelona vuelve al triunfo y se aleja del Real Madrid

Barcelona, España.

Barcelona sigue marcando el ritmo de LaLiga tras una nueva jornada en la que volvió a sumar de a tres en casa ante el Celta de Vigo, en un partido donde Lamine Yamal fue decisivo con el gol de la victoria, aunque su salida por lesión encendió las alarmas en el tramo final del campeonato.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Hansi Flick se mantiene firme en lo más alto de la tabla con 82 puntos, a falta de seis jornadas, consolidando una ventaja importante en la lucha por el título y mostrando solidez tanto en juego como en resultados.

En la segunda posición aparece el Real Madrid, que venció al Alavés en el Santiago Bernabéu y alcanzó los 73 puntos. El conjunto merengue se mantiene como principal perseguidor, aunque a nueve unidades de distancia, obligado a no fallar en lo que resta del torneo si quiere mantener vivas sus opciones.