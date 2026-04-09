Tabla posiciones Honduras: Pierden los líderes, Olimpia amenaza y nuevo equipo en descenso

San Pedro Sula, Honduras.

El cierre de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó un cierre cargado de emociones, polémicas y resultados sorpresivos en los tres encuentros disputados este jueves. Los líderes Real España y Motagua sufrieron duras derrotas que, aunque no los bajan de la cima, sí encienden las alarmas ante el acecho del bicampeón Olimpia, que viene en franco ascenso en la recta final del campeonato. La jornada comenzó con el derbi olanchano, donde los Potros del Olancho FC mostraron toda su contundencia al golear 4-0 al Juticalpa FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un partido sin equivalencias.

Posteriormente, la polémica se instaló en el Estadio Rubén Deras, donde el CD Choloma firmó uno de los resultados más impactantes de la jornada al remontar y vencer 3-2 a Real España. El equipo dirigido por Carlos Padilla supo reaccionar tras iniciar en desventaja y aprovechó las expulsiones en el conjunto aurinegro para inclinar el partido a su favor en los minutos finales. Las tarjetas rojas terminaron siendo determinantes, ya que Choloma capitalizó la superioridad numérica para sumar tres puntos de oro en su lucha por la permanencia. Con este triunfo, el conjunto maquilero toma un respiro al alcanzar las 28 unidades y salir del último lugar, dejando en el fondo de la tabla al Victoria con 27 puntos. El impacto del resultado no terminó ahí. Tras el pitazo final, se produjo el gran bombazo de la jornada con la renuncia del técnico Jeaustin Campos, quien deja al Real España como líder con 30 puntos, pero en medio de un ambiente cargado de tensión.

La fecha se cerró con otro duelo de alto voltaje: el clásico entre Marathón y Motagua. Los verdes se impusieron por la mínima (1-0), poniendo fin al invicto del conjunto azul dirigido por el español Javier López.