Congreso aprueba juicio político contra Mario Morazán del TJE y lo suspende de su cargo

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó este jueves la apertura de juicio político contra el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, en una decisión adoptada durante la sesión legislativa de este día y contó con el apoyo de 91 votos de las cuatro bancadas del Hemiciclo Legislativo.

La determinación se dio tras la presentación de una denuncia por parte de diputados que señalaron presuntas faltas en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con actuaciones desarrolladas en el marco de las pasadas elecciones generales 2025 y resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional electoral.

De acuerdo con lo expuesto en el hemiciclo, el juicio político se fundamenta en la evaluación de conductas que, a criterio de los proponentes, podrían constituir incumplimientos a los deberes establecidos para los funcionarios que integran el TJE.

Con la aprobación de esta medida, el Congreso activa el mecanismo constitucional que permite someter a escrutinio político la actuación de altos funcionarios del Estado, en un procedimiento que contempla etapas de análisis, defensa y valoración de pruebas.