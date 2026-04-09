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Juticalpa vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Juticalpa y Olancho FC protagonizan un duelo clave en la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Juticalpa vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver
Juticalpa, Honduras.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su marcha, ofreciendo grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos destacados en una nueva edición del fútbol hondureño.

El balompié catracho presenta un atractivo duelo entre Juticalpa y Olancho FC, equipos que se verán las caras en el partido correspondiente a la jornada 17 del campeonato.

El encuentro está programado para las 3:00 de la tarde (hora de Honduras). El compromiso será transmitido por Deportes TVC y también podrá seguirse minuto a minuto a través de DIARIO LA PRENSA.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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