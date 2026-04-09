Juticalpa vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Juticalpa, Honduras.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su marcha, ofreciendo grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos destacados en una nueva edición del fútbol hondureño.

El balompié catracho presenta un atractivo duelo entre Juticalpa y Olancho FC, equipos que se verán las caras en el partido correspondiente a la jornada 17 del campeonato.

El encuentro está programado para las 3:00 de la tarde (hora de Honduras). El compromiso será transmitido por Deportes TVC y también podrá seguirse minuto a minuto a través de DIARIO LA PRENSA.