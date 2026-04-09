Marathón vs Motagua, resumen: así vivimos el 'Clásico de las Emes'

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón ganó el 'Clásico de las Emes' por 1-0 y enterró el largo invicto de 15 partidos del Motagua en el estadio Morazán por la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

¡EN VIVO EL MINUTO A MINUTO!

¡FINALIZÓ! ¡TRIUNFO VERDOLAGA! Marathón le pone punto y final al invicto de Motagua, que tenía 15 partidos de no perder.

Min.90+8 ¡LA TUVO MOTAGUA! En la última jugada del partido, un córner colgado al área fue cabeceado afuera del arco de Marathón.

Min.90+6 ¡TARJETA AMARILLA! Javier 'Chelito' Martínez es amonestado en el Marathón por una falta contra Rodrigo Gómez.

Min.90+1 ¡CAMBIOS EN MOTAGUA! Ingresan Clever Portillo y Aaron Barrios por Christopher Meléndez y Luis Vega.

Min.90 ¡SE AGREGAN 8 MINUTOS!

Min.90 ¡SE LA PERDIÓ RUBILIO! Pudo haber liquidado Castillo a su exequipo, se iba solo y decidió disparar desde lejos al ver algo salido a Luis Ortiz, la pelota salió a un lado.

Min.89 ¡IBA A SER UN GOLAZO! Se la perdió Rodrigo de Olivera. Gran jugada del uruguayo, enganchó ante la marca de Bodden y su disparo de zurda sale a un lado.

Min.87 ¡TARJETA AMARILLA! El panameño Javier Rivera fue amonestado en el Marathón.

Min.87 ¡EXPULSADO! El brasileño John Kleber de Oliveira ve doble amarilla por fuertes reclamos al árbitro y deja con 10 hombres al Motagua.

Min.86 ¡ERA EL EMPATE! La tuvo el panameño Jorge Serrano con un disparo desde fuera del área que se fue a un lado. Respiró profundo el Marathón.

Min.83 ¡CAMBIO EN MARATHÓN! Tomás Sorto entra en lugar de Isaac Castillo.

Min.76 ¡TARJETA AMARILLA! Giancarlo Sacaza es amonestado en Motagua por falta contra José Aguilera.

Min.74 ¡TARJETA AMARILLA! Jonathan Rougier es amonestado en Motagua por perder tiempo en un saque de arco.

Min.73 ¡DOBLE CAMBIO EN MARATHÓN! Ingresan Kenny Bodden y Román Rubilio Castillo y se van Alexy Vega y Nicolás Messiniti.

Min.71 ¡TARJETA AMARILLA! Jorge Serrano es amonestado por reclamos al árbitro Jefferson Escobar.

Min.70 ¡NADA, NO ES MANO! El árbitro Jefferson Escobar revisó la jugada y señaló córner.

Min.69 Revisión en el FSV que pide Javier López por una supuesta mano de Isaac Castillo tras centro de Jorge Serrano.

Min.63 ¡POSTEEEEEE! John Kleber de Oliveira cabeceó un centro y el balón impactó en el vertical izquierdo de Rougier.

Min.62 ¡SE LA PERDIÓ VEGA! Buena oportunidad que desperdicia Alexy, había superado a un defensa y cuando iba a rematar, se resbaló y le pegó mal.

Min.62 ¡SALVA ROUGIER! Se escapó Rodrigo de Olivera tras pase de Jorge Serrano y su disparo lo tapó el guardameta argentino.

Min.61 ¡CAMBIO EN MOTAGUA! Ingresa Rodrigo Gómez y sale Denis Meléndez, quien tiene amarilla.

Min.60 ¡DOS CAMBIOS EN MARATHÓN! Lavallén manda al campo a Cristian Sacaza y Maylor Núñez y se van Odin Ramos y Samuel Elvir.

Min.56 ¡UYYY! Córner cobrado por Alexy Vega, balón peligroso en el área chica y Luis Ortiz vuelve a ser salvador.

Min.53 ¡Otra salvada de Luis Ortiz! Alexy Vega buscó con un centro peligroso y a tiempo intervino al arquero azul.

Min.47 ¡ESPECTACULAR TAPADA! Luis Ortiz se luce con una tremenda salvada tras disparo remachado de Odin Ramos.

Min.46 ¡DOBLE CAMBIO EN MOTAGUA! Ingresan Jorge Serrano y John Kleber de Oliveira y salen Jefryn Macías y Romario Da Silva.

¡VAMOS CON LA SEGUNDA PARTE! Motagua reporta dos cambios y Marathón se mantiene con los mismo hombres.

¡MEDIO TIEMPO! Marathón con ventaja mínima en el marcador frente a Motagua gracias al golazo de falta directa de Alexy Vega.

Min.45 ¡AÑADIDO! Se agregan cuatro minutos más en esta primera parte.

Min.43 ¡TARJETA AMARILLA! Denis Meléndez es amonestado en Motagua por dura falta contra Francisco 'Chelito' Martínez.

Min.39 Está volcado Motagua ahora sobre el arco de Marathón. La defensa local despeja todo lo que cae en su área.

¡LO GRITÓ CON TODO! La eufórica celebración de Alexy Vega tras su golazo contra Motagua.

Alexy Vega se animó de tiro libre, le pegó fuerte con su pierna zurda, el balón se desvió levemente en el codo de Padilla Discua y termina en el fondo. Nada que hacer para Luis Ortiz. Lo gana Marathón 1-0.

Min.30 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL MARATHÓN! ¡GOLAZO DE ALEXY VEGA!

Min.29 Falta peligrosa a favor de Marathón muy cerca del área. Óscar Padilla Discua se bajó a Alexy Vega y el árbitro pitó la infracción.

Min.27 ¡TARJETA AMARILLA! Román Rubilio Castillo vio la cartulina en el banco de suplentes de Marathón por reclamos a los árbitros.

Min.26 ¡TARJETA AMARILLA! Samuel Elvir es amonestado en el Marathón por falta contra Romario Da Silva.

Min.24 ¡UYYY! Tiro libre de larga distancia de Alexy Vega y la pelota se fue a un lado del arco motagüense.

Min.21 Disparo lejano de Isaac Castillo que detiene sin problemas Luis Ortiz.

Min.16 Buena intervención de Luis Ortiz tras un centro peligroso de José Aguilera que iba al arco. ¡Avisa Marathón!

La acción que reclamó Messiniti como penal. ¿Era?

Min.10 ¡LO QUE PERDIÓ DE OLIVERA! Se escapaba solito Rodrigo tras un gran pase, pero cuando entró al área el balón se le adelantó demasiado y salió Rougier para robarle la bola.

Min.7 ¡UFFF! Se le escapa una buena oportunidad a Marathón, no pudo controlar bien Alexy Vega dentro del área.

Min.6 ¡PIDIÓ PENAL MARATHÓN! Nicolás Messiniti reclamó una falta dentro del área, pero no era nada. El argentino se dejó caer.

Min.4 ¡UYYY, PRIMER AVISO DE MOTAGUA! Gran jugada de Denis Meléndez que burló una marca y en el borde del área soltó un zurdazo que salió apenas arriba del arco verdolaga.

¡COMENZÓ EL PARTIDO! Marathón y Motagua ya disputan el 'Clásico de las Emes' en el estadio Morazán.

Será un duelo de contrastes, con el Marathón sufriendo una crisis de resultados -dos derrotas consecutivas- y en medio de una polémica en el plantel con varios futbolistas apartados luego de cometer actos de indisciplina. La dirigencia de club verdolaga tomó cartas en el asunto y ha determinado separar del plantel a cuatro de los jugadores involucrados, quienes están entrenando aparte del plantel y no formarán parte del equipo que jugará este jueves el clásico ante Motagua. Estos futbolistas son: Brayan Moya, André Orellana, Raúl Espinoza y Axel Alvarado. Sumado a eso, el equipo de Pablo Lavallén se ha alejado de los primeros lugares, ahora es cuarto con 21 puntos, empatado con los Potros del Olancho FC. Por su parte, el Motagua se mantiene como el único equipo invicto en el campeonato, sigue sin conocer la derrota. Viene de ganar (3-1) al Génesis PN en la fecha anterior, llegando a ocho triunfos. El Ciclón Azul que dirige Javier López está segundo en la tabla de posiciones y podría cerrar el día en el liderato. Los motagüenses tienen dos partidos pendientes con el de esta noche. El juego entre Marathón y Motagua comenzará a las 7.30 de la noche y se podrá ver en vivo por el canal de Deportes TVC. Además, pueden seguir el minuto a minuto en WWW.LAPRENSA.HN.

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