Tabla de posiciones en Honduras tras lo que pasó en el Olimpia-Victoria

Los Albos se quedaron con el liderato del Apertura luego de que el Victoria no asistiera a su juego correspondiente al cierre de las vueltas regulares.

  • 06 de diciembre de 2025 a las 17:43 -
  • Lesly Gutiérrez
Olimpia hizo todo el protocolo para el juego ante el Victoria en el Nacional.

 Foto OPSA: Emilio Flores
Tegucigalpa, Honduras.

¡Cierran líderes! El Olimpia terminó las vueltas como líder del Torneo Apertura 2025 luego de que el Victoria no se presentará al juego correspondiente a la jornada 22. Los Albos se quedaron con los tres puntos del duelo.

El "León" se presentó en el recinto capitalino, pero ante la ausencia de la Jaiba Brava, que por problemas económicos y salarios no asistió a la capital, obtuvo el triunfo al darle por reglamento un 3-0 a su favor.

Con este resultado, el Olimpia de Eduardo Espinel cierra como líder en la presente campaña tras alcanzar las 44 unidades y por ende, manda al segundo lugar a Marathón con 41 puntos. Ambos equipos serán cabeza de serie en las triangulares.

Victoria no se presentó: Olimpia se queda con los puntos y cierra líder

Motagua, que se enfrenta este sábado al Juticalpa FC, es tercero con 32 puntos. Le siguen el Platense y Real España con 28 unidades. En el quinto lugar se encuentran los Lobos de la UPNFM con 25 y se jugará todo ante la Máquina para meterse a la liguilla.

Sin embargo, el OLancho FC intentará quitarle esa ilusión, ya que es séptimo con 24. Los Potros necesitan de un triunfo ante el Choloma y el tropiezo de los universitarios en Choluteca.

TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2025

Ya sin posibilidad alguna, en el noveno puesto está el Génesis PN con 17 puntos; juegan este domingo ante el ya clasificado Platense. El Victoria terminó en el penúltimo lugar con 14 y en el fondo de la tabla del Apertura 2025 está el recién ascendido Choloma con 11.

Futbolistas y cuerpo técnico del Victoria lanzan comunicado por no presentarse ante Olimpia

