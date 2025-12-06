Tabla de posiciones en Honduras tras lo que pasó en el Olimpia-Victoria

Tegucigalpa, Honduras.

¡Cierran líderes! El Olimpia terminó las vueltas como líder del Torneo Apertura 2025 luego de que el Victoria no se presentará al juego correspondiente a la jornada 22. Los Albos se quedaron con los tres puntos del duelo.

El "León" se presentó en el recinto capitalino, pero ante la ausencia de la Jaiba Brava, que por problemas económicos y salarios no asistió a la capital, obtuvo el triunfo al darle por reglamento un 3-0 a su favor.

Con este resultado, el Olimpia de Eduardo Espinel cierra como líder en la presente campaña tras alcanzar las 44 unidades y por ende, manda al segundo lugar a Marathón con 41 puntos. Ambos equipos serán cabeza de serie en las triangulares.