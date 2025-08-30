Tabla posiciones en Honduras: Marathón se bajó a Olimpia y hay nuevo líder

San Pedro Sula, Honduras.

¡Nuevo líder! La jornada 7 del torneo Apertura 2025 arrancó con todo y, pese a que no hubo gran cantidad de goles en los dos juegos disputados, ya hay movimientos en la cima de la tabla de posiciones. En primera instancia, el Génesis PN fulminó al Victoria en el arranque de la séptima fecha al vencerlos por 1-0. Posteriormente, el Marathón y Olimpia protagonizaron un electrizante clásico que terminó con el triunfo verdolaga. El Monstruo Verde derrotó por 2-0 a los Albos y los bajó del liderato del Torneo Apertura 2025. El equipo de Pablo Lavallén alcanzó los 14 puntos y por diferencia de goles toma la cima, por encima precisamente del Olimpia, que también tiene 14.

En el tercer lugar le siguen el Olancho FC con 11 puntos; los Potros descansan en esta jornada. Ya en el cuarto puesto se encuentra una de las sorpresas, el Juticalpa FC de Humberto Rivera ha escalado de a poco y en la pasada fecha llegó a las mismas 11 unidades. Por su parte, el Real España está en el quinto lugar con 10 puntos, luego de haber caído inesperadamente ante los cancheros del Juticalpa. Los Aurinegros quieren recomponer su camino luego de la goleada 4-0 ante el Sporting San Miguelito de Panamá en la Copa Centroamericana; se enfrentan por la séptima fecha al Motagua. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. La sexta plaza la ocupa el Platense con 9 unidades, seguido de los Lobos UPNFM con 7. Tras el triunfo del Génesis PN sobre el Victoria (1-0), los cachorros escalaron posiciones y ahora se ubican en el octavo puesto con 6 puntos. Ya en las últimas posiciones, Motagua es noveno con apenas 4 puntos luego de cinco partidos. En el décimo lugar se encuentra el CD Choloma con la misma cantidad y hundido, en el fondo de la tabla de posiciones está el Victoria, que ha perdido sus seis partidos, sin marcar gol.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025

Partidos restantes de la jornada 7