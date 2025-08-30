¡Marathón acaba con invicto del Olimpia y se queda con el clásico en SPS!

Tegucigalpa, Honduras.

Marathón se impuso con autoridad en el Estadio Olímpico al vencer 2-0 a Olimpia en el clásico nacional correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El Monstruo Verde hizo respetar su casa con un triunfo valioso que pone fin al invicto merengue de 16 partidos. El partido comenzó de manera electrizante y con un punto de quiebre tempranero. Apenas a los 44 segundos, Cristian Sacaza sorprendió a todos con una definición magistral que abrió el marcador a favor de Marathón. Este gol fue clave para que el conjunto local dominara la pauta del encuentro. Durante los primeros 45 minutos, Olimpia mostró dominio en la posesión del balón, pero careció de profundidad para inquietar el arco defendido por César Samudio. La ausencia de figuras importantes como Edwin Rodríguez, Edrick Menjívar, José Mario Pinto y Jorge Álvarez pasó factura, disminuyendo el volumen ofensivo del equipo albo.

Por su parte, Marathón también tuvo ausencias sensibles, incluyendo a Alexy Vega, pero supo aprovechar cada oportunidad generada para mantener el control del juego. La solidez defensiva y un ataque certero marcaron la diferencia en esta primera etapa. En la segunda mitad, el partido se tornó más dinámico con un Olimpia más móvil y agresivo en búsqueda del empate. Sin embargo, la falta de efectividad en la última zona fue evidente, permitiendo que Marathón mantuviera la ventaja en el electrónico. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El segundo gol llegó al minuto 56' cuando Damin Ramírez aprovechó un centro preciso a tres dedos de Cristian Sacaza. Con un certero cabezazo, sentenció el 2-0 que aumentaba la ventaja y la confianza del Monstruo Verde sobre el campo. Olimpia tuvo una oportunidad clara para descontar en los minutos finales del encuentro. En el tiempo de compensación, al 90+2, Jerry Bengtson realizó una gran acción tras una pared con Arboleda, pero su disparo se fue por encima del arco, frustrando la posibilidad de acortar distancias. El pitazo final confirmó la victoria del Marathón de Pablo Lavallén siendo un triunfo merecido por su eficacia en las pocas claras que tuvo y emparejó en el liderato al viejo león con 14 puntos.

FICHA TÉCNICA DEL MARATHÓN VS OLIMPIA