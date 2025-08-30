Luis Alvarado se va del Génesis PN: Llega un recordado técnico portugués

La Paz, Honduras.

Tras siete jornadas, este sábado se conoció el adiós del segundo técnico en lo que va del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Pese al triunfo de 1-0 obtenido por el Génesis PN ante Victoria, Luis Alvarado dejó de ser técnico de Génesis PN en una decisión que sorprende.

El primer técnico que se fue de su cargo de los 10 que iniciaron el campeonato en el fútbol hondureño fue Diego Vázquez, ahora Alvarado tomó la determinación de hacerse a un costado.

En ese sentido, Luis Alvarado deja las filas del Génesis PN tras seis partidos dirigidos en Liga Nacional, donde logró 2 triunfos y encajó cuatro derrotas en el actual torneo Apertura 2025 y también lo hacen sus asistentes Rommel Salgado y su preparador de porteros José Barahona.

Lo que se conoce es que Alvarado fue separado por discrepancia con la directiva de Génesis.