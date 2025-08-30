Luis Alvarado se va del Génesis PN: Llega un recordado técnico portugués

Tras siete jornadas, este sábado se conoció el adiós del segundo técnico en lo que va del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Pese al triunfo de 1-0 obtenido por el Génesis PN ante Victoria, Luis Alvarado dejó de ser técnico de Génesis PN en una decisión que sorprende.
El primer técnico que se fue de su cargo de los 10 que iniciaron el campeonato en el fútbol hondureño fue Diego Vázquez, ahora Alvarado tomó la determinación de hacerse a un costado.
En ese sentido, Luis Alvarado deja las filas del Génesis PN tras seis partidos dirigidos en Liga Nacional, donde logró 2 triunfos y encajó cuatro derrotas en el actual torneo Apertura 2025 y también lo hacen sus asistentes Rommel Salgado y su preparador de porteros José Barahona.
Lo que se conoce es que Alvarado fue separado por discrepancia con la directiva de Génesis.
LLEGA UN PORTUGUÉS
DIARIO LA PRENSA se puso en labores y ha conocido quién será el reemplazo de Luis Alvarado en el Génesis Policía. El nuevo entrenador llega el lunes.
El nuevo estratega del club se trata de Fernando Mira, el portugués regresa al fútbol de Honduras luego del paso que tuvo con el Vida de La Ceiba.
Con los cocoteros dirigió de 2020 a 2023 y tuvo una efectividad del 42.06%, esto luego de dirigir 56 encuentros donde consiguió 24 victoria, 15 empates y 17 derrotas.
Mira no llega solo, ya que dentro de su cuerpo trae a Orlando Fernández, asistente técnico. El único que se queda de los que tenía Luis Alvarado es Leonel Flores, preparador físico.
Otro que se encuentra en la cuerda floja es David Patiño, DT del Victoria, el mexicano ha visto como su equipo se ha caído a pedazos y ha perdido los 6 cotejos que ha disputado en el presente Apertura 2025.