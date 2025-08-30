Marathón vs Olimpia: El ex captado, bellezas y anciano dio el ejemplo

Las imágenes del ambiente que se vivió en el clásico del fútbol hondureño entre Marathón y Olimpia.
Aficionados se apostaron desde temprano al estadio Olímpico para disfrutar del clásico Marathón vs Olimpia.
Aficionados del Marathón y Olimpia se juntaron en el estadio Olímpico para compartir previo al inicio del duelo.
Los aficionados para llegar al Olímpico tuvieron que sufrir con el tráfico que se armó en los alrededores ya que algunas calles permanecieron cerradas por una movilización política que se realizó en horas de la tarde.
La bella luna captada por el lente de nuestro fotógrafo Neptalí Romero.
El EX: André Orellana, ahora como jugador del Marathón, fue captado platicando con sus excompañeros de Olimpia.
Una de las chicas que llegó desde temprano al estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Un señor de la tercera edad llegó al estadio Olímpico de San Pedro Sula y se instaló en el sector de silla.
El aficionado de la tercera edad llegó identificado con la camiseta del Olimpia en compañía de un familiar.
El periodista Américo Navarrete realizando su trabajo al tomarle fotografía a unos aficionados.
Lindo ambiente familiar en el clásico del fútbol hondureño entre Marathón y Olimpia.
Aficionado llegó con este león de peluche demostrando su pasión por Olimpia.
Aficionados del Marathón posando para el lente de Diario LA PRENSA .
Aficionada del Marathón al momento de ingresar al sector de silla.
Aficionados del Olimpia y Marathón en el sector de silla.