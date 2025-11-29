Tabla posiciones Liga Española: Barcelona gana y baja de la cima al Real Madrid

Barcelona, España.

El FC Barcelona se ha colocado en el liderato de la Liga Española 2025-2026 de manera provisional después de su sufrida victoria 3-1 contra el Deportivo Alavés en la décimo cuarta jornada del campeonato doméstico, en el Spotify Camp Nou.

Hansi Flick no se había acomodado en el banquillo cuando antes del primer minuto de juego el Alavés sorprendió a todos en el templo culé al adelantarse en el marcador con gol de Pablo Ibáñez tras un tiro de esquina en el cual se vio muy mal la defensa del Barça.

Se repuso el equipo catalán y rápido lo empató en el 8'. Asistencia de Raphinha con un centro raso al que no pudo llegar Dani Olmo, pero el balón le quedó en bandeja a Lamine Yamal que sacó un zurdazo imparable para superar al guardameta Antonio Sivera.

Remontó el Barcelona en el minuto 25, pero una jugada antes se lució el portero Joan García con una tapada espectacular para salvar su arco. En la siguiente acción, otra asistencia de Raphinha y Dani Olmo, llegando desde atrás, la mandó a guardar al fondo con un derechazo.