Tabla posiciones Liga Española: Barcelona gana y baja de la cima al Real Madrid

El FC Barcelona se ha colocado en el liderato de la Liga Española 2025-2026 de manera provisional después de su sufrida victoria 3-1 contra el Deportivo Alavés en la décimo cuarta jornada del campeonato doméstico, en el Spotify Camp Nou.
Hansi Flick no se había acomodado en el banquillo cuando antes del primer minuto de juego el Alavés sorprendió a todos en el templo culé al adelantarse en el marcador con gol de Pablo Ibáñez tras un tiro de esquina en el cual se vio muy mal la defensa del Barça.
Se repuso el equipo catalán y rápido lo empató en el 8'. Asistencia de Raphinha con un centro raso al que no pudo llegar Dani Olmo, pero el balón le quedó en bandeja a Lamine Yamal que sacó un zurdazo imparable para superar al guardameta Antonio Sivera.
Remontó el Barcelona en el minuto 25, pero una jugada antes se lució el portero Joan García con una tapada espectacular para salvar su arco. En la siguiente acción, otra asistencia de Raphinha y Dani Olmo, llegando desde atrás, la mandó a guardar al fondo con un derechazo.
😮 ¡Qué primera parte la del #BarçaAlavés! pic.twitter.com/m6WpqKZzTW— LALIGA (@LaLiga) November 29, 2025
El mismo Dani Olmo certificó el triunfo del vigente campeón de LaLiga en el 93' luego de un pase de Lamine Yamal. No falló y de zurda firmó su doblete para el Barça que estaba sufriendo en los minutos finales.
Esta victoria le permite al Barcelona colocarse en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Española con 34 puntos y se pone dos por encima del Real Madrid, a falta del partido de la fecha de los merengues.
El conjunto de Xabi Alonso deberá visitar el domingo al Girona a partir de las 2.00 PM, hora de Honduras. Los blancos ocupan ganar para recuperar la cima del campeonato liguero.