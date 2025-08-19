Tabla Copa Centroamericana: "favorito" eliminado y esto necesita Olimpia

¡A un paso de la clasificación! El Olimpia de Eduardo Espinel se mantiene invicto, pero aún no ha asegurado su boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Este martes, los Albos igualaron 2-2 de visita ante el Águila en la jornada 3 y dependen de sí mismos para sellar su pase.
El "Rey de Copas" se recuperó en dos ocasiones tras ir abajo en el marcador; el primero llegó a la media hora con un tanto de Darwin Cerén y al 39' lo igualó Jerry Bengtson. En el segundo tiempo marcó Mauro Caballero para el cuadro de El Salvador y Jorge Benguché puso el empate al 79'.
Con este empate en la jornada 3, el Olimpia acaricia su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. De su grupo, el Xelajú de Guatemala es el único que tiene asegurado su pase tras comandar el encasillado D con 9 puntos tras tres partidos, seguido del equipo Albo con 7.
En la tercera plaza y aún con opciones se encuentra el Águila con 4 unidades, necesita de una derrota del Olimpia en el cierre de la fase de grupos y golear al Real Estelí en Nicaragua. A los hondureños les sirve el empate para avanzar de ronda.
Ya eliminados, el Hércules de El Salvador le sigue en el cuarto lugar sin puntos, mismo panorama para uno de los "favoritos", el Real Estelí que venía de ser subcampeón en las dos ediciones anteriores de la Copa Centroamericana. Ambos, ya sin opciones de clasificar a cuartos se enfrentan este jueves 21 de agosto a las 8:00 PM, hora de Honduras.
Tabla de posiciones del Grupo D en Copa Centroamericana 2025
Jornada 4 del Grupo D de la Copa Centroamericana 2025
Olimpia cierra la actividad de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 ante el Xelajú de Guatemala. Los Albos reciben por la jornada 4 a los chapines en el Estadio Nacional, en donde con un empate, avanzan a los cuartos de final; el juego será el próximo miércoles 27 de agosto a las 8:00 PM, hora de Honduras.
El mismo día y a la misma hora, el Real Estelí se enfrenta al Águila en Nicaragua. Al equipo salvadoreño solo le funciona un triunfo por goleada al "Tren del Norte", que aún no ha ganado tras dos partidos y la derrota de los Albos en casa.