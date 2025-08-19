Tabla Copa Centroamericana: "favorito" eliminado y esto necesita Olimpia

San Salvador, El Salvador.

¡A un paso de la clasificación! El Olimpia de Eduardo Espinel se mantiene invicto, pero aún no ha asegurado su boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Este martes, los Albos igualaron 2-2 de visita ante el Águila en la jornada 3 y dependen de sí mismos para sellar su pase.

El "Rey de Copas" se recuperó en dos ocasiones tras ir abajo en el marcador; el primero llegó a la media hora con un tanto de Darwin Cerén y al 39' lo igualó Jerry Bengtson. En el segundo tiempo marcó Mauro Caballero para el cuadro de El Salvador y Jorge Benguché puso el empate al 79'.

Con este empate en la jornada 3, el Olimpia acaricia su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. De su grupo, el Xelajú de Guatemala es el único que tiene asegurado su pase tras comandar el encasillado D con 9 puntos tras tres partidos, seguido del equipo Albo con 7.