Senegal se rebela tras amenazas de Marruecos y le da donde más duele con Copa África

París, Francia.

Con un concierto de su estrella musical Youssou N'Dour, Senegal celebró este sábado en el Estadio de Francia, en Saint-Dennis, el título de la Copa de África logrado el pasado enero pero que acaba de serle retirado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y entregado a su rival en la final, Marruecos. Antes del amistoso ante Perú, la conmemoración se realizó a pesar de las advertencias jurídicas del presidente del Club de Abogados de Marruecos, el letrado Mourad Elajouti, quien anunció haber enviado "dos requerimientos formales a la sociedad de explotación del Stade de France, así como al grupo GL Events".

El objetivo de ambas acciones es advertir a ambas sociedades que "al prestar su colaboración a una ceremonia basada en un título revocado, estas entidades comprometen su responsabilidad directa".

¿Les quitan la Copa África? Senegal celebra el título ante su afición en París 🇸🇳🏆 pic.twitter.com/RBdiXET4ro — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 28, 2026

Los hinchas de Senegal prácticamente llenaron los 80.000 asientos del Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París), blandiendo la bandera tricolor y estrellada de su país. Sonrientes, los jugadores senegaleses saltaron al terreno de juego con el trofeo de la CAN oficialmente revocado.

⚠️🇸🇳 Los futbolistas de Senegal salieron al Stade de France MOSTRANDO LA COPA ÁFRICA que ganaron y les sacó la CAF.



Increíble momento en Francia. 😅pic.twitter.com/bBPcizfr8F — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 28, 2026