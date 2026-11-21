Qatar.

¡A pasar la página! La Selección de Honduras arrancó con el pie izquierdo su camino en el Mundial Sub-17 ante Serbia, en un duelo disputado este sábado en las instalaciones de Aspire Academy, en Qatar. Los catrachos sufrieron una dura caída por 2-0 marcada por el doblete de Samardzic, un resultado que golpeó temprano las aspiraciones del conjunto nacional en el arranque del certamen.

La "Mini H" fue superada en su primer desafío de la justa y ahora está obligada a dar vuelta a la hoja con rapidez para enfocar toda su atención en su siguiente compromiso. En la segunda fecha del Grupo L se viene un duro rival como Colombia, un cruce exigente en el que el equipo hondureño deberá mostrar su mejor versión. Los sudamericanos vienen de empatar 1-1 ante Japón en su estreno mundialista.

Los dirigidos por Merling Paz se medirán el próximo martes 24 de noviembre ante los cafeteros en busca de un buen resultado que les permita sumar y mantenerse con vida dentro del Grupo L del Mundial Sub-17. Cada punto cobrará un valor clave en una zona donde el margen de error se reduce tras tropezar en el debut.