Duro golpe para Argentina: goleador se lesionó y se perderá el Mundial 2026

Buenos Aires, Argentina.

El delantero argentino Joaquín Panichelli, que vive un gran presente en el Estrasburgo francés y lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1, sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la selección de Argentina y quedó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026, según informaron este viernes a EFE fuentes de la Albiceleste.

El atacante de 23 años, que lleva anotados 16 goles en 27 partidos con su club en la actual temporada de la liga francesa, será sometido a estudios complementarios para determinar el tiempo de recuperación, que inicialmente se prevé que sea de unos seis meses.

Ante esto, Panichelli se perdería no solo el mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio sino también la recta final de la liga francesa, en la que el Estrasburgo lucha por un lugar en los puestos de clasificación a competiciones europeas.