Sebastián Sawe: del Valle del Rift a la gloria y la huella de Kenia en la Maratón

San Pedro Sula.

Hay vidas que nacen en silencio, lejos de las cámaras, y terminan cambiando el rumbo del deporte. Así fue la de Sabastian Sawe, el corredor que convirtió una mañana en la Maratón de Londres en una página eterna del atletismo.Nacido en 1995 en el Valle del Rift, en Kenia, tierra de corredores y caminos de polvo, Sawe creció entre la sencillez de una familia humilde y el eco constante de atletas que soñaban con trascender.

Desde joven, su historia no fue la del prodigio inmediato, sino la del trabajo silencioso, el que se construye paso a paso en la altura africana. Hijo de un agricultor de maíz, Sabastian rompió lo que durante décadas pareció imposible: ganó Londres con un tiempo de 1:59:30 y se convirtió en el primer ser humano en bajar de las dos horas en una maratón oficial, superando el récord previo por más de un minuto.

Antes de la carrera, Sawe apostó por lo simple: pan con miel como combustible, una tradición tan básica como poderosa en el atletismo keniano. En sus pies, lucía las modernas zapatillas Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, ultraligeras y diseñadas para devolver energía en cada zancada, símbolo de una nueva era donde la tecnología también corre junto al atleta.

Sawe no solo representa una victoria individual. Es parte de una generación que ha convertido a Kenia en sinónimo de resistencia, velocidad y dominio en las grandes distancias. Se trata de una hegemonía que no solo se siente en Europa, sino también en suelo hondureño.

Triunfos en la Maratón. Esa misma fuerza keniana, que se robó los reflectores del mundo este domingo, ha dejado huella en la histórica Maratón de La Prensa-Gatorade. Desde la irrupción de Moses Saina en 2008, los atletas de Kenia han conquistado siete títulos en los 21 kilómetros masculinos, consolidándose como protagonistas en la última era de la competencia. Nombres como Hillary Kimaiyo (2011 y 2014), Elisha Korir (2012 y 2019), Ishmael Langat (2016) y Julius Kibet (2023) han impuesto su ritmo en las calles de San Pedro Sula, marcando una diferencia basada en resistencia, estrategia y experiencia internacional.Su dominio no ha sido casualidad.

Ha sido la continuidad de una escuela que entiende el correr como cultura, como identidad. Cada victoria ha reforzado la idea de que, cuando un keniano toma la salida, no solo compite: impone condiciones.