¿Se va? Scaloni sorprende al hablar de su futuro con Argentina

Buenos Aires, Argentina.

El entrenador Lionel Scaloni afirmó este jueves que tiene ganas de continuar en el banquillo de la selección argentina, aunque aclaró que hay "un montón de aspectos" para conversar con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

"Con respecto a lo mío no hay novedades todavía, me reuniré con el presidente estos días", dijo Scaloni, quien luego agregó: "Hay ganas de estar acá pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente".

Scaloni se dirigió a la prensa durante el entrenamiento de la Albiceleste en las afueras de Buenos Aires de cara a los amistosos que Argentina jugará contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El primero de esos duelos tendrá lugar el próximo jueves 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba, mientras que los otros dos se llevarán a cabo en Buenos Aires.

El enfrentamiento con Benín, el próximo 6 de octubre, será la despedida oficial de Lionel Messi de la Albiceleste, después de que anunciara su retiro el pasado 31 de agosto.