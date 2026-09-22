Leo anuncia nueva edición de la 'Copa Messi': fecha y equipos que participarán

Miami, Estados Unidos.

El astro argentino Lionel Messi anunció este martes la segunda edición de la 'Messi Cup' (Copa Messi), un torneo que reunirá del 25 de octubre al 1 de noviembre a 16 de las mejores canteras del mundo en Miami, y que en su edición inaugural coronó a River Plate como campeón.

"La 'Messi Cup', aún más grande! 16 clubes de 9 países. Reuniendo de nuevo a los mejores jóvenes talentos del mundo. El juego de hoy, los jugadores del mañana", publicó el astro argentino en su Instagram, junto a un video con imágenes del último torneo.

Entre los participantes para esta nueva edición figuran los equipos sub-16 de Inter Miami, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Boca Juniors o River Plate.