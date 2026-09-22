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Leo anuncia nueva edición de la 'Copa Messi': fecha y equipos que participarán

El astro argentino confirmó la segunda edición de la "Messi Cup" que reúne a las mejores canteras del mundo.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 18:29 -
  • Agencia EFE
Leo anuncia nueva edición de la 'Copa Messi': fecha y equipos que participarán

El torneo se llevará a cabo del 25 de octubre al 1 de noviembre en Estados Unidos.
Miami, Estados Unidos.

El astro argentino Lionel Messi anunció este martes la segunda edición de la 'Messi Cup' (Copa Messi), un torneo que reunirá del 25 de octubre al 1 de noviembre a 16 de las mejores canteras del mundo en Miami, y que en su edición inaugural coronó a River Plate como campeón.

"La 'Messi Cup', aún más grande! 16 clubes de 9 países. Reuniendo de nuevo a los mejores jóvenes talentos del mundo. El juego de hoy, los jugadores del mañana", publicó el astro argentino en su Instagram, junto a un video con imágenes del último torneo.

Entre los participantes para esta nueva edición figuran los equipos sub-16 de Inter Miami, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Boca Juniors o River Plate.

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El resto de equipos incluye al Ajax, Inter de Milán, Benfica, Palmeiras, Newell's Old Boys, Flamengo, Independiente del Valle y UE Cornellà, este último, equipo español propiedad del jugador argentino.

"Estamos muy contentos de ver cómo crece el torneo y de poder reunir a jugadores de tantos grandes clubes del mundo para que compitan, compartan y, sobre todo, disfruten del fútbol", aseguró Messi en un comunicado.

El Nu Stadium, estadio del Inter Miami, será el escenario de varios de los encuentros, según el comunicado, que reveló que el calendario y otros detalles se darán a conocer próximamente.

River Plate se llevó la primera edición tras vencer al Atlético de Madrid por 2-0 en la final, disputada el pasado 14 de diciembre en el Chase Stadium.

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