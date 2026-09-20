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Messi marca golazo de tiro libre para el Inter Miami ante San Diego

A los 23 minutos de la primera mitad, Lionel Messi ejecutó un tiro libre que sorprendió al portero del San Diego y firmó un golazo para el empate 1-1.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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