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Mauricio Dubón celebra a lo grande: Braves se coronan campeones del Este

El catracho celebró junto a sus compañeros el campeonato de los Atlanta Braves en el Este de la Liga Nacional, luego de que el equipo derrotara 4-2 a los Houston Astros.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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