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¿Para el Puskás? Borja se luce con increíble chilena en el América vs Chivas

El jugador descontó para el con una espectacular chilena en el clásico Nacional en la Liga MX.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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