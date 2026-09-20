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“La obra que sale mal” una comedia del Círculo Teatral Sampedrano que te va a encantar.

Dos de sus personajes principales nos cuentan más detalles.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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