Se confesó: Ronnie Brunswijk habló en L’Équipe sobre el escándalo de los dólares con Olimpia

Se trata de un reportaje que el periódico deportivo francés L’Équipe decidió realizar y viajó hasta Sudamérica ya que la historia les parecía cautivadora, no solo porque se trate del futbolista más longevo registrado a nivel profesional, sino por sus particularidades en su vida personal y política.

Este video se volvió viral y le dio la vuelta al mundo por lo que días más tardes, Concacaf decidió expulsar a ambos equipos ya que este comportamiento no es aprobado e iba en contra del Fair Play.

Consultado por L’Équipe, pocos menos para cumplirse un año de este episodio, Ronnie Brunswijk aún no se explica por qué el castigo para los clubes y para él, pues fue suspendido por tres años de toda actividad deportiva, pero tras apelar quedó en dos.

“Es un castigo que nadie ha entendido en Surinám porque aquí, Ronnie, lo llamamos ‘Robin Hood’. Siempre le ha dado boletos a la gente. Como lo hará ante nuestros ojos al final de este entrenamiento”, dice uno de los futbolistas al periodista francés.

Brunswijk al llegar se disculpa porque llegó tarde a la práctica, ‘tuve una reunión con el presidente que duró mucho más de lo esperado’, dijo antes de opinar de aquel capítulo que a quien más afectó fue al cuadro hondureño.

“Yo siempre reparto un bono a los ganadores del partido donde yo juego. Si gana nuestro equipo, se lo doy a mis jugadores, si es el contrario, se lo doy a los jugadores contrarios. Me llaman Robin. No hay corrupción, sobre todo porque el partido se jugó y ellos nos ganaron bien ¿Cuál es el problema? Es cierto que todos los presidentes de Europa otorgan bonos de partido a sus jugadores, ¿por qué Brunswijk no podría dárselos a sus oponentes?”, dice el político de 60 años al medio francés que estaba al tanto del hecho.