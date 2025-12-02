Lewandowski y su terrible penal en el Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona, España.

El delantero polaco Robert Lewandowski protagonizó un terrible fallo de penal en el primer tiempo del partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid. En el duelo correspondiente a la jornada 15 de la Liga de España, "Lewan" cometió un tremendo blooper como pocas veces se le ha visto ya que todos es conocido su tremendo olfato goleador a lo largo de su exitosa carrera.

Transcurrían 35 minutos en la primera parte, el delantero polaco se encontró con la oportunidad de oro para deshacer la igualdad y poner a su equipo por delante en el Camp Nou, luego de que el árbitro central De Burgos Bengoetxea señalara una pena máxima a favor del conjunto culé. Con la presión, Lewandowski se dispuso a ejecutar el tiro penal. Sin embargo, en una acción totalmente inesperada para un jugador de su prestigio y efectividad goleadora, el delantero polaco falló de manera increíble la pena máxima ya que mandó la pelota por encima del arco defendido por Oblak, cancerbero del Atlético de Madrid.