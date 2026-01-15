Reynaldo Tilguath explica su situación con el Victoria de cara al Clausura 2026

A pesar de que el club jaibo recibió un ultimátum de la Liga Nacional para pagar la deuda que tienen con los jugadores y el cuerpo técnico que encabezaba el colombiano Jhon Jairo López, los ceibeños tienen en agenda el nombre de Reynaldo Tilguath, quien se encuentra sin equipo tras su salida del Olancho FC . Con la sinceridad que le caracteriza, "El Maizoro" comentó que en los últimos días ha sostenido negociaciones con el Victoria, sin embargo, reconoció que es muy llegar complicado al banquillo de La Jaiba a raíz de las deudas que acarrea el club.

En medio de un panorama bastante complejo por la situación económica que atraviesa, el Victoria sigue en búsqueda de un entrenador a falta de 10 días para el arranque del Torneo Clausura 2026.

Ahorita es muy difícil que se dé lo del Victoria, porque no tiene los recursos económicos para cumplir con los compromisos del torneo anterior va a ser muy difícil que ellos puedan llegar.

¿Continúa en negociaciones con ellos?

Hemos hablado con ellos desde que terminó el torneo con Potros, pero no se concreta nada porque sería irresponsable de mi parte firmar con Victoria si ellos todavía no están al día con el cuerpo técnico anterior y con los jugadores que estuvieron con ellos el torneo pasado.¿Qué tendría que pasar para que usted firme con el Victoria?Tendrían que cumplir con los compromisos en cuestión de pagar para que no los demanden. Creo que ellos estaban queriendo conseguir alrededor de unos seis o siete millones para pagar deudas, pagar pretemporada y amortiguar algunos gastos que se vienen en este mes de enero, pero creo que va a ser difícil que se pueda conseguir el dinero. No sé si Victoria va a participar o no, porque si no reunía eso no iba a ser inscrito.

A parte de Victoria, ¿ha tenido alguna otra oferta en el fútbol hondureño? Hubo ofertas de otro equipo en Primera, pero no se concretó, al final no puedo decir nombres, pero en Segunda me llamó uno que otro equipo, pero la verdad que no.

¿Por qué no aceptó la oferta de la Liga de Ascenso?

Es que mira, si uno va a dar a un proyecto en Segunda es para buscar ascenso. Lo que pasa es que los jugadores que uno quería llevar ya estaban firmados, entonces mejor vamos a esperar, vamos a estar aquí en la casa viendo la Liga Nacional y más adelante esperando una oportunidad.

¿Busca seguir dirigiendo en Honduras o tiene alguna posibilidad en el extranjero?

Si vendiéramos una oportunidad fuera de Honduras sería maravillosa. Una oportunidad en Primera sería lo ideal, pero en Segunda tiene que ser un proyecto para ascender, no solo ir y estar dos meses, porque los torneos en Segunda solo duran dos o hasta tres meses.

¿Cómo considera su última su última etapa como director técnico de los Potros?

Se hicieron cosas buenas, cosas no tan buenas. Al final se logró clasificar a la liguilla, que era uno de los objetivos, pero no se pudo lograr el anhelo de nosotros como cuerpo técnico, jugadores y directiva de metros en una nueva final.

¿Qué le ha hecho falta a Olancho FC para volver a una final?

Ahí hay cuestiones que se tienen que mejorar. Yo siempre he dicho, y se lo dije a los directivos, cuando se gana un partido, dos partidos, tres partidos, no todo está bueno, ni cuando pierdes un partido, empatas otro, empatas y empatas y pierdes, no es que todo está mal, sino que los directivos tienen que estar cerca de los jugadores, porque cuando gano tres, cuatro partidos me puedo creer algo que no soy y cuando pierdo no es que todo está mal, entonces eso es lo que yo les decía a ellos que se acercaran más a los muchachos. para que no perdiéramos el norte.

¿Cómo se dio su salida de los Potros?

No se renovó contrato y no hubo intención de ninguna de las dos partes por renovarlo.

¿Se fue molesto con los jugadores?

No. Yo me molestaba, tenía mucha confianza con los muchachos. Si me molesto yo se los hago saber. Como se lo hago saber a la prensa, se lo hago saber a ellos primero, que yo me molesto y me molesta porque dejamos de hacer cosas que nosotros habíamos entrenado.

¿Cómo vivieron el momento en que se hablaba de que el equipo se iba a retirar de la triangular?

Fue el partido contra Platense que hubo un tiro libre que al final no se ejecutó, entonces don Samuel (García) dijo que no íbamos a continuar. Yo le dije a él que no era lo correcto, que no se miraba bien, que terminaremos el torneo. Ahora que Jhon Jairo López ha sido anunciado por el Olancho y usted podría ir al Victoria, ¿ha conversado con el colombiano? No he tenido esa posibilidad y ni creo que la tenga. Yo soy una persona que no tengo dos caras, yo solo tengo una cara, entonces es muy difícil eso.

Tras haber disputado la triangular el año pasado, ¿le ve futuro a este formato?

Hay cosas que mejorarle al formato. El formato no es malo porque si sos primero o segundo, cuando empezás la liguilla tenés un punto más que los demás, entonces no creo que sea un mal formato.

¿Cree que se puede mejorar?

Tal vez la forma de elaborar los partidos tiene que ser diferente o quitarle ese punto invisible que tienen el primer y segundo lugar.¿Cómo considera que se encuentra el fútbol hondureño actualmente?Yo siempre he dicho que el fútbol es un hobby para la familia Farcía, para los Atala, para los Yibrín, para los del Olimpia y hablo también de los directivos de los equipos pequeños. Es complicado porque es un hobby caro y un hobby al final pues a veces tenés que bolsearte para pagar planillas.