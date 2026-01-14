Se va de Real España tras seis meses: tiene nuevo equipo en Centroamérica

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero brasileño Gustavo Moura Souza ha puesto fin a su etapa con el Real España para firmar con el Alianza Fútbol Club de la Primera División de El Salvador. El atacante con este movimiento cierra su corto y paupérrimo paso por el fútbol hondureño y lo proyecta de nuevo en el balompié salvadoreño. Moura llegó a Real España en junio de 2025, tras quedar libre del PSIS Semarang de Indonesia y con un recorrido previo por ligas de Portugal, Brasil y una buena campaña con el Luis Ángel Firpo en El Salvador.

Durante su temporada con la Máquina, Moura se consolidó en el equipo de Jeaustin Campos, quien ha tomado la decisión de no contar con él para el Torneo Clausura 2025-2026. El brasileño participó en 25 partidos oficiales entre liga y competencias internacionales, sumando 8 goles y aportando 1 asistencia en total con la camiseta aurinegra.

