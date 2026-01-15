Destapan los jugadores del Real Madrid que le hicieron la cama a Xabi Alonso

Sale a la luz la lista de los siete futbolistas del Real Madrid que pidieron la cabeza de Xabi Alonso a Florentino Pérez y que terminó sucediendo tras el fracaso de la Supercopa de España.
La salida de Xabi Alonso del Real Madrid desató una enorme cantidad de rumores sobre la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores.
Luego de que el Real Madrid perdieran la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, la directiva madrileña decidió terminar con el ciclo del español en el banquillo y podría deberse a las quejas que los mismos jugadores del club extendieron a los altos mandos por los modos en los que se manejaba Alonso.
Xabi Alonso dejó el banquillo del Real Madrid y las polémicas que se generaron por ello se expandieron rápidamente.
Recientemente se reveló que previo al cese de Xabi Alonso varios jugadores se quejaron con la directiva del Real Madrid por las formas en las que se desenvolvía como técnico. Una lista que se ha venido manejando desde hace varias semanas.
“Siete jugadores, de forma directa o por medio de terceros, habían rajado de los métodos de Xabi Alonso a altas instancias del club. No me permiten decir los nombres, pero algunos de ellos son titulares. Esta información sale de fuentes del cuerpo técnico del equipo”, dijo el periodista Bruno Alemany en el programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER.
La Cadena Ser informó de los jugadores que le hicieron la cama a Xaib Alonso y arrojó el martes algo de luz sobre lo ocurrido en el Real Madrid: "El cuerpo técnico de Xabi Alonso sabe que desde el mes de noviembre hay siete jugadores que han estado criticando a Xabi Alonso ante la directiva, directa o indirectamente, y algunos de ellos son titulares".
El primer nombre que salió a la luz fue el de Vinícius Jr., quien habría tenido varios roces con el entrenador durante los últimos partidos.
El conflicto habría llegado a su punto máximo durante el Clásico frente al Barcelona, cuando Vinícius fue sustituido y reaccionó con evidente molestia al abandonar el terreno de juego.
No es ningún secreto que no había ‘feeling’ entre Vinicius y Xabi Alonso, tema que desencadenó otras situaciones complicadas que terminaron por el cese del técnico Real Madrid.
El segundo en la lista es Jude Bellingham. Según los rumores, el mediocampista inglés no estaba del todo conforme con la forma en que Xabi Alonso gestionaba el equipo.
El tercero es Federico Valverde, quien mostró su descontento con el entrenador vasco por haberlo utilizado como lateral derecho, una posición que no sería de su agrado.
Con la autoridad cuestionada, Xabi Alonso chocó con muchos jugadores. Quiso imponer una fuerte disciplina en el vestuario y fracasó. Fede Valverde estuvo contrariado cada vez que debía jugar como lateral.
Rodrygo Goes es otro de los nombres en dicha lista que publicaron los medios españoles. El brasileño fue más suplente que titular con Xabi Alonso.
Con un rendimiento muy irregular, Rodrygo estaba en venta, pero ahora tendrá una nueva oportunidad con Álvaro Arbeloa.
Brahim Díaz también estaba descontento con Xabi Alonso. El internacional con Marruecos no entraba en los planes del técnico vasco. Tan solo acumula cuatro titularidades con el cuadro de Chamartín en lo que va de curso. Habrá que ver si Arbeloa le da más protagonismo.
Ferland Mendy se une a la lista de disconformes. A finales de 2025 y principios de 2026, la relación entre el francés y Xabi Alonso en el Real Madrid se reportaba como tensa, con el lateral sin consolidarse y sufriendo lesiones, mientras el técnico prefería perfiles más ofensivos como Álvaro Carreras o Fran García.
Endrick también se quejó de su situación en el Real Madrid. El joven delantero brasileño no tuvo minutos con Xabi Alonso.
Incluso, Endrick terminó por salir del Real Madrid, que lo cedió a préstamo al Olympique de Lyon de la Liga francesa. El brasileño ya marcó un gol en su debut.
Entre los pocos futbolistas que todavía apostaban por mantener la confianza en Xabi Alonso se encontraban Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouaméni o Dani Carvajal.
Sin embargo, Mbappé fue señalado tras perder la Supercopa de España. El francés quedó mal parado luego de la derrota contra el Barcelona por empujar a sus compañeros al vestuario en vez de obedecer al técnico Xabi Alonso, que quería mostrar respeto al rival con un pasillo.
Jude Bellingham salió al paso días atrás para tras ser señalado como uno de los instigadores para la salida de Xabi Alonso. "Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo. Pero, sinceramente... qué montón de mier**", dijo el inglés.