Problemas para Xabi: Real Madrid confirma malas noticias previo a Champions

Madrid, España.

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, deja a Xabi Alonso sin laterales derechos tras caer lesionado en el derbi ante el Atlético de Madrid, al sufrir una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha, mientras que las pruebas realizadas a Eder Militao desvelaron que no sufre lesión ósea y su dolencia queda en una fuerte contusión de tobillo.

Tras la lesión muscular de Trent Alexander-Arnold, el Real Madrid sufre la de Dani Carvajal, que deja a Xabi sin sus dos laterales derechos durante el próximo mes de competición. Carvajal, que sufrió un fuerte pisotón en el derbi de Nico González, se sometió a pruebas a primera hora del domingo que confirmaron las malas sensaciones con las que llegó a la ciudad deportiva de Valdebebas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", apunta el parte médico publicado por el Real Madrid.