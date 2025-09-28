Tabla de Liga Española: Barcelona se baja al Real Madrid y toma el liderato

¡Nuevo líder! El Barcelona de Hansi Flick hizo de las suyas y este domingo 28 de septiembre triunfó ante la Real Sociedad en el juego correspondiente a la jornada 7 de la Liga Española para quedarse con el liderato.
Luego de la dura caída del Real Madrid ante el Atlético de Madrid (5-2), el equipo azulgrana tenía una sola tarea para adueñarse del primer puesto y era sumar de a tres. Y lo hizo, pese a que comenzó cayendo, con goles de Koundé y Lewandowski firmó la remontada para apropiarse de esa plaza.
El Barcelona ahora es líder con 19 unidades, luego de seis triunfos y un empate; marchan invictos. El Real Madrid pasa al segundo lugar con 18 puntos tras perder el invicto en el derbi este sábado.
El tercer lugar lo ocupa el Villarreal con 16 puntos y le sigue sorpresivamente el Elche con 13 puntos tras siete jornadas. El Atlético de Madrid, luego del pésimo inicio y su triunfo en el derbi este sábado, alcanzó la quinta posición con 12 unidades; misma que el Espanyol que completa los puestos europeos.
Por su parte, el Getafe tras el 1-1 ante el Levante, se queda en el séptimo puesto con 11 puntos, seguido del Sevilla y Athletic Club con 10 cada uno. El décimo puesto es del Real Betis que solo ha sumado 9 unidades.
Equipos como el Levante, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, va escapando de la zona baja de la Liga Española. Se encuentra en el puesto 14 con 5 puntos y es perseguido por el Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Real Sociedad y R.C.D Mallorca que tienen la misma cantidad.
Tabla de posiciones de la Liga Española
En el penúltimo lugar se ubica el Real Oviedo con apenas 3 puntos y en el fondo de la tabla de posiciones está el Girona que ha tenido un pésimo arranque y también, tras siete fechas, solo ha sumado 3 unidades.