Tabla de Liga Española: Barcelona se baja al Real Madrid y toma el liderato

Barcelona, España.

¡Nuevo líder! El Barcelona de Hansi Flick hizo de las suyas y este domingo 28 de septiembre triunfó ante la Real Sociedad en el juego correspondiente a la jornada 7 de la Liga Española para quedarse con el liderato.

Luego de la dura caída del Real Madrid ante el Atlético de Madrid (5-2), el equipo azulgrana tenía una sola tarea para adueñarse del primer puesto y era sumar de a tres. Y lo hizo, pese a que comenzó cayendo, con goles de Koundé y Lewandowski firmó la remontada para apropiarse de esa plaza.

El Barcelona ahora es líder con 19 unidades, luego de seis triunfos y un empate; marchan invictos. El Real Madrid pasa al segundo lugar con 18 puntos tras perder el invicto en el derbi este sábado.