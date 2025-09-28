  1. Inicio
Tabla de Liga Española: Barcelona se baja al Real Madrid y toma el liderato

El Barcelona cumplió con su tarea y baja al Real Madrid del liderato en la tabla de posiciones de la Liga Española.

  • 28 de septiembre de 2025 a las 12:02 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla de Liga Española: Barcelona se baja al Real Madrid y toma el liderato

El Barcelona le remontó a la Real Sociedad en la jornada 7 y sumó tres nuevos puntos para tomar el liderato de la Liga Española.
Barcelona, España.

¡Nuevo líder! El Barcelona de Hansi Flick hizo de las suyas y este domingo 28 de septiembre triunfó ante la Real Sociedad en el juego correspondiente a la jornada 7 de la Liga Española para quedarse con el liderato.

Luego de la dura caída del Real Madrid ante el Atlético de Madrid (5-2), el equipo azulgrana tenía una sola tarea para adueñarse del primer puesto y era sumar de a tres. Y lo hizo, pese a que comenzó cayendo, con goles de Koundé y Lewandowski firmó la remontada para apropiarse de esa plaza.

El Barcelona ahora es líder con 19 unidades, luego de seis triunfos y un empate; marchan invictos. El Real Madrid pasa al segundo lugar con 18 puntos tras perder el invicto en el derbi este sábado.

Lewandowski rescata al Barcelona: le da la remontada y liderato en LaLiga

El tercer lugar lo ocupa el Villarreal con 16 puntos y le sigue sorpresivamente el Elche con 13 puntos tras siete jornadas. El Atlético de Madrid, luego del pésimo inicio y su triunfo en el derbi este sábado, alcanzó la quinta posición con 12 unidades; misma que el Espanyol que completa los puestos europeos.

Por su parte, el Getafe tras el 1-1 ante el Levante, se queda en el séptimo puesto con 11 puntos, seguido del Sevilla y Athletic Club con 10 cada uno. El décimo puesto es del Real Betis que solo ha sumado 9 unidades.

Equipos como el Levante, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, va escapando de la zona baja de la Liga Española. Se encuentra en el puesto 14 con 5 puntos y es perseguido por el Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Real Sociedad y R.C.D Mallorca que tienen la misma cantidad.

Tabla de posiciones de la Liga Española

En el penúltimo lugar se ubica el Real Oviedo con apenas 3 puntos y en el fondo de la tabla de posiciones está el Girona que ha tenido un pésimo arranque y también, tras siete fechas, solo ha sumado 3 unidades.

Arsenal remontó de manera increíble y advierte a Liverpool: la tabla en Premier

