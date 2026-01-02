  1. Inicio
Xabi Alonso y sus jugadores sonrién con la información que se ha brindado este viernes.

Real Madrid ya cuenta con el futbolista que tanto ocupaba: Sonríen todos

Real Madrid disputa este domingo 4 de enero su primer partido del 2026 enfrentando como local al Real Betis.

 Foto Facebook Real Madrid.
Madrid, España.

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, volvió este viernes a entrenar sobre el césped junto al resto de sus compañeros tras más de dos meses ausente al someterse a una artroscopia en la rodilla derecha para reparar la "presencia de un cuerpo libre articular".

El lateral derecho sintió molestias el 26 de octubre, tras disputar 19 minutos contra el FC Barcelona, en la misma articulación en la que en 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, y ya encara la recta final de su recuperación.

Este viernes llevó a cabo parte de la sesión en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y su objetivo es, según transmiten a EFE fuentes del club, formar parte de la convocatoria que viaje a Yeda (Arabia Saudí) la próxima semana para la disputa de la Supercopa de España.

Competición en la que el Real Madrid se jugará el jueves 8 de enero un hueco en la final contra el Atlético de Madrid. Partido para el que, las mismas fuentes, transmiten que el francés Kylian Mbappé, ausente desde el 31 de diciembre por un esguince en la rodilla izquierda, no está descartado al 100% todavía.

Las bajas confirmadas también para el primer partido de 2026 del Real Madrid, la visita del Real Betis el domingo al Bernabéu, son las de Brahim Díaz -disputando la Copa África con Marruecos- Éder Militao y Trent Alexander-Arnold -por lesión-.

Dani Carvajal está de regreso y sonrien todos en Real Madrid.

Dani Carvajal está de regreso y sonrien todos en Real Madrid.

Este último llevó a cabo este viernes trabajo de recuperación sobre el césped en solitario, tras sufrir el pasado 3 de diciembre una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”.

Primera sesión de entrenamiento del 2026 después de que Xabi Alonso diera libre a sus futbolistas el primer día del año que arrancó con activación en el gimnasio y una sesión de vídeo.

Posteriormente, los futbolistas disponibles llevaron a cabo sobre el césped un juego de progresión en tres zonas y esprints, trabajo táctico y finalizaciones a portería, según refleja la web del club.

