Exhibición de Mbappé en Champions, pesadilla de chico de 18 años y polémica del VAR

El Real Madrid recibió una goleada este martes en Champions League por 0-5 al Kairat en un partidazo de Mbappé .
Una de las sorpresas fue la titularidad del portero de 18 años, Sherkhan Kalmurza del Kairat. El juvenil presume de haber enfrentado al equipo de Xabi Alonso
Para este duelo, en ausencia de Dani Carvajal y Valverde, Vinicius portó el gafete de capitán por primera vez en Champions League
Y el brasileño fue el que tuvo la primera más clara del partido para el cuadro visitante. Vinicius recibió un pase excepcional de Mbappé, y en el mano a mano erró su lanzamiento.
La reacción del brasileño tras errar una gran oportunidad de abrir el marcador ante el Kairat.
Sin embargo, fue hasta el minuto 24 que el Real Madrid vio la luz tras una infracción del juvenil portero al argentino Franco Mastantuono.
Mastuantono, el más listo de la clase, persiguió el balón y provocó un penalti al ser derribado por el portero en su desesperada salida.
Kalmurza se mostró frustrado tras la infracción ante Mastantuono lo que le costó un penal y posteriormente el 0-1 del partido.
Sin duda, no fue un buen momento para el guardameta juvenil del Kairat ante el Real Madrid.
Mbappé marcó desde los once metros engañando al adolescente Kalmurza en el minuto 25.
Mbappé estuvo a punto de marcar el segundo gol antes del descanso tras hacerle un túnel a su marcador y disparar con la izquierda rozando una escuadra.
Pero fue hasta la segunda parte cuando consiguió el segundo. El francés aprovechó un larguísimo despeje de Courtois para marcharse en velocidad del central ruso Sorokin y batir a Kalmurza picando el balón
Posteriormente, falló un gol con un disparo tras una preciosa con Vinicius: era su hat-trick en el partido.
Pero, posteriormente fue recompensado y encontró su tercera diana luego de una gran combinación con Arda Güler.
Mbappé se estaba exhibiendo en la Champions League y con ese tanto llegaba a los cinco tras dos partidos en el arranque de temporada.
El Kairat se animaba, pero una jugada causó revuelo. Ceballos derribó a Gromyko en el área y el árbitro marcó penal, pero el VAR le hizo cambiar de opinión.
Xabi Alonso hizo modificaciones en su esquema y uno de ellos fue Rodrygo que brilló en los minutos en los que participó. Una de ellas el centro que le mandó a Camavinga para colocar el 4-0 del encuentro.
El francés, de cabeza, se unía a la fiesta de goles luego de ingresar como cambio en los minutos finales.
La cuenta la cerró Brahim Díaz tras pase de Gonzalo. El Real Madrid no tuvo piedad y le recetó una manita a los locales.
Con este resultado, el Real Madrid sumó tres nuevos puntos y llegó a 6 unidades tras el inicio de la nueva temporada de la Champions League.
Mbappé fue elegido como el MVP del partido y no es para menos su triplete lideró la goleada de su equipo en Champions.