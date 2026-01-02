Hansi Flick revela fichaje que desea para Barcelona: Atentos en Real Madrid

Barcelona, España.

En la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí, el técnico alemán también habló del mercado invernal de fichajes y no ocultó que desearía que llegara un refuerzo en defensa tras la lesión de larga duración de Andreas Christensen .

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa de 2026 con motivo de la previa de la visita del Barcelona al Espanyol este sábado 3 de enero n el gran derbi de la jornada 18 de la Liga de España 2025-26.

El DT del cuadro culé se ha mostrado favorable a reforzar la línea defensiva en el actual mercado de invierno, si bien ha precisado que "debería ser" una operación "que tenga sentido.

"Cuando ves la última línea, con centrales y laterales, necesitamos un jugador más", ha opinado Flick en la rueda de prensa previa al derbi liguero de este sábado contra el Espanyol.

El técnico alemán cuenta actualmente con cinco zagueros del primer equipo -Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García y Balde- debido a las bajas del central Andreas Christensen, que antes del parón de navidad sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y de Ronald Araujo, que arrastra problemas de salud mental.

Por ello, aboga por realizar un fichaje, si bien ha precisado que "no será fácil" en el mercado de invierno. "Confío en que seremos capaces de acometer algo, pero debería ser algo que tenga sentido", ha puntualizado.