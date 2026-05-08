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Mbappé vuelve y Real Madrid confirma siete bajas para el clásico ante Barcelona

Real Madrid recibió una noticia positiva con el regreso de Kylian Mbappé, quien ya trabaja con normalidad y apunta a ser titular en el clásico ante el FC Barcelona.

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 08:25 -
  • Agencia EFE
Mbappé vuelve y Real Madrid confirma siete bajas para el clásico ante Barcelona
Madrid, España.

El francés Kylian Mbappé completó este viernes el entrenamiento del Real Madrid junto al resto de sus compañeros, confirmando la recuperación total de sus molestias musculares y su disponibilidad para el clásico contra el Barcelona del domingo (21.00 horas CEST, -2 GMT).

Una sesión marcada por el clima de tensión que se vive en el vestuario del Real Madrid, después de los dos incidentes en 24 horas entre el francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Fede Valverde, quien acabó en el hospital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico provocado por un resbalón en pleno pique verbal y físico entre ambos.

Este traumatismo le hará ser baja entre 10 y 14 días, por lo que se une a una lista de ausencias de hasta siete futbolistas.

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Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha; Dani Carvajal; fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

El que sí estará, por condición física, disponible para el técnico, Álvaro Arbeloa, con vistas al domingo es Tchouaméni. El centrocampista, a pesar de su expediente disciplinario, acudió a la Ciudad Deportiva de Valdebebas y se entrenó con normalidad junto al resto del grupo.

Por tanto, su presencia en el clásico del Camp Nou, correspondiente a la 35ª de LaLiga EA Sports (Primera División española), dependerá de su técnico y de la resolución del expediente por parte del club.

El que sí volverá al equipo y, presumiblemente, al once titular será el belga Thibaut Courtois. El guardameta volverá después de estar de baja un mes tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido contra el Manchester City.

Y lo hará para un partido que en el día a día del Real Madrid ha pasado a segundo plano por el clima interno de tensión, pero que puede ser definitorio para dirimir el campeón de Liga.

A cuatro jornadas del final, el FC Barcelona se proclamaría campeón, revalidando el título, en caso de ganar o empatar ante un Real Madrid en el que las relaciones interpersonales en el vestuario marcan su actualidad.

Tras los incidentes, será Arbeloa quien comparezca el sábado (8.30 GMT) ante los medios de comunicación, en la rueda de prensa habitual previa a los encuentros en el que, a pesar del clásico, el foco estará puesto en lo extradeportivo.

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