El Real Madrid recibe una de las peores noticias sobre Valverde previo al clásico

La tensión sigue creciendo en el vestuario del Real Madrid y ahora suma una baja sensible de cara al decisivo clásico frente al FC Barcelona. El mediocampista uruguayo Federico Valverde no podrá disputar el encuentro después del fuerte golpe que sufrió tras una discusión con su compañero Aurélien Tchouaméni en las instalaciones de Valdebebas.
Según informes cercanos al club y medios españoles, el incidente ocurrió este jueves cuando ambos futbolistas protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal , apenas 24 horas después de haber tenido un encontronazo durante el entrenamiento del miércoles. La discusión fue subiendo de tono y, en medio del altercado, Valverde sufrió un resbalón que terminó provocándole un fuerte impacto contra una mesa dentro del vestuario principal.
El uruguayo tuvo que ser trasladado inmediatamente a un hospital como parte del protocolo médico establecido para este tipo de accidentes. De acuerdo con informaciones de programas como El Chiringuito de Jugones y diversos medios españoles, el jugador presentó una fuerte contusión en la cabeza, llegando incluso a perder parcialmente la memoria tras el golpe.
Las primeras evaluaciones médicas habrían recomendado reposo absoluto durante al menos una semana, por lo que queda descartada su presencia para el clásico del próximo domingo ante el Barcelona. La ausencia de Valverde representa un duro golpe para el conjunto merengue, tomando en cuenta que es uno de los líderes del vestuario y pieza clave en el esquema madridista.
El ambiente dentro del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más complicados en los últimos años. A los malos resultados deportivos se suman ahora los problemas internos entre futbolistas, algo que ha encendido las alarmas en la directiva blanca. Incluso, según medios españoles, el director general José Ángel Sánchez tuvo que intervenir para intentar calmar la situación entre los jugadores.
Con la posibilidad de cerrar una nueva temporada sin títulos, el clásico ante el Barcelona luce como una auténtica final para el equipo merengue. Sin embargo, la baja de Fede Valverde aumenta todavía más la presión sobre un Real Madrid golpeado tanto dentro como fuera del terreno de juego.