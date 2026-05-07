El Real Madrid recibe una de las peores noticias sobre Valverde previo al clásico

Madrid, España.

La tensión sigue creciendo en el vestuario del Real Madrid y ahora suma una baja sensible de cara al decisivo clásico frente al FC Barcelona. El mediocampista uruguayo Federico Valverde no podrá disputar el encuentro después del fuerte golpe que sufrió tras una discusión con su compañero Aurélien Tchouaméni en las instalaciones de Valdebebas.

Según informes cercanos al club y medios españoles, el incidente ocurrió este jueves cuando ambos futbolistas protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal , apenas 24 horas después de haber tenido un encontronazo durante el entrenamiento del miércoles. La discusión fue subiendo de tono y, en medio del altercado, Valverde sufrió un resbalón que terminó provocándole un fuerte impacto contra una mesa dentro del vestuario principal.

El uruguayo tuvo que ser trasladado inmediatamente a un hospital como parte del protocolo médico establecido para este tipo de accidentes. De acuerdo con informaciones de programas como El Chiringuito de Jugones y diversos medios españoles, el jugador presentó una fuerte contusión en la cabeza, llegando incluso a perder parcialmente la memoria tras el golpe.