Real Madrid sigue con malas noticias: Xabi Alonso pierde a uno de sus mejores hombres

Madrid, España.

El Real Madrid no ha logrado digerir la dolorosa derrota contra el Liverpool en la Champions League y este jueves ha recibido un duro golpe con la lesión de uno de los hombres importantes de Xabi Alonso.

El mediocampista francés Aurelien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, estará tres semanas de baja debido a una “lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, informó el club en su página web.