Real Madrid sigue con malas noticias: Xabi Alonso pierde a uno de sus mejores hombres

Nueva baja sensible en el Real Madrid tras la derrota contra Liverpool.

  • 06 de noviembre de 2025 a las 10:27 -
  • Agencia EFE
Xabi Alonso no podrá contar con uno de sus hombres importantes en el Real Madrid por varias semanas.
Madrid, España.

El Real Madrid no ha logrado digerir la dolorosa derrota contra el Liverpool en la Champions League y este jueves ha recibido un duro golpe con la lesión de uno de los hombres importantes de Xabi Alonso.

El mediocampista francés Aurelien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, estará tres semanas de baja debido a una “lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, informó el club en su página web.

Lesión de Tchouaméni que, según pudo saber EFE de fuentes del club, le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas tres semanas, por lo que se perderá los partidos ante Rayo Vallecano y Elche y llegaría justo a la quinta jornada de la Champions ante el Olympiacos en Grecia, el 26 de noviembre.

El futbolista francés disputó los 90 minutos en la derrota en Liverpool (1-0) y notó molestias tras el encuentro.

Tchouaméni, quitando al guardameta Thibaut Courtois, es el tercer jugador del Real Madrid con más minutos esta temporada, con 1.224, por detrás de Álvaro Carreras (1.252) y Kylian Mbappé (1.310).

