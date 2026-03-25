Kylian Mbappé rompe el silencio tras la polémica por su rodilla en el Real Madrid

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, habló este miércoles de su esguince en la rodilla izquierda y desmintió las informaciones que apuntan a un supuesto error médico en el club madrileño sobre su lesión.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", afirmó este miércoles Kylian Mbappé, en una rueda de prensa en Boston (Estados Unidos) previa al amistoso entre Francia y Brasil.

El delantero francés rechazó las informaciones difundidas en los últimos días que señalaban que el cuerpo médico del Real Madrid habría evaluado la rodilla equivocada mientras él sufría molestias persistentes.