Confirman castigo a Fede Valverde por su expulsión y rechazan petición del Real Madrid

Madrid, España.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso el mínimo castigo al centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, por la tarjeta roja directa que vio en el derbi contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), por una entrada sobre Álex Baena.

Fede Valverde recibió un partido de sanción y se perderá el próximo encuentro del Real Madrid contra el Mallorca en LaLiga.

Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el Santiago Berbabéu (3-2) por la entrada sobre Baena en el centro del campo, según el acta del árbitro José Luis Munuera Montero por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

Disciplina sancionó con un partido al jugador uruguayo por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, en aplicación del artículo 130.1 del Código Disciplinario, que contempla una suspensión de uno a tres partidos, y desestimó la petición del Real Madrid de dejar sin efecto la expulsión.