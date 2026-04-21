Real Madrid vs Alavés, EN VIVO hoy en Liga Española

Madrid, España.

Fuera de la Champions League, con una precipitada caída en la Copa del Rey tiempo atrás y distanciado en nueve puntos del liderato, el Real Madrid afronta el tramo final del curso sin objetivo alguno por segundo año consecutivo, con la visita de un Alavés necesitado de puntos ante la amenaza de descenso.

El conjunto de Álvaro Arbeloa, al que restan solo tres encuentros como local antes de echar el cierre a un nuevo curso decepcionante, mide el estado de ánimo de la afición, convulsa en muchas fases de la temporada, con nula paciencia ante los vaivenes del equipo y sostenido solo por una ilusión europea que ya se ha difuminado.

El fin de curso se va a hacer largo al Real Madrid, que ha vuelto a los entrenamientos este lunes y que tiene como misión ganar los siete encuentros que restan para acabar el año con dignidad. La visita del Alavés es el primero. La última puesta en escena del conjunto de Arbeloa en su campo fue ante el Girona, en vísperas de la vuelta frente el Bayern Múnich. Y no acabó bien. No pasó del empate y se despidió de la competición. Quedó a los nueve puntos de distancia respecto al Barcelona, que no tropieza.

La visita del Alavés supondrá un nuevo examen, especialmente ambiental, para la plantilla blanca. El público ha mostrado su disconformidad en numerosas ocasiones y ha señalado a futbolistas que están bajo la lupa durante los meses recientes. La paciencia del aficionado del Real Madrid con jugadores como Eduardo Camavinga, señalado en el Allianz Arena, o el rendimiento de Vinicius son alguna de las situaciones a tener en cuenta en un partido donde los puntos no parecen relevantes para el cuadro local pero que son fundamentales para el conjunto de Quique Sánchez Flores.