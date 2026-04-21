Clima este martes en Honduras: condiciones secas en mayoría de regiones

Las condiciones del clima en Honduras estarán marcadas por un ambiente mayormente seco durante la mañana en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico oficial.
No obstante, para horas de la tarde se prevé un cambio en el comportamiento atmosférico debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe, informó Luis Fonseca, meteorólogo de turno.
Este fenómeno favorecerá la presencia de lluvias débiles y dispersas en regiones del norte, noroccidente y oriente del país. A su vez, la influencia de la brisa del océano Pacífico generará chubascos aislados en la zona central, así como en sectores del sur y suroccidente.
En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje entre 2 y 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.
El informe también indica que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva. La salida del sol se registró a las 5:42 a. m., mientras que la puesta está prevista para las 6:01 p. m.
Condiciones mayormente secas por la mañana. No obstante, por la tarde el transporte de humedad proveniente del mar Caribe generará precipitaciones débiles y dispersas sobre las regiones del norte, noroccidente y oriente; asimismo, la brisa del océano Pacífico producirá lluvias y... pic.twitter.com/wx1ngLoQx9— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 21, 2026
Respecto a las temperaturas, en Francisco Morazán se esperan máximas de 29 °C y mínimas de 18 °C. En la región occidental, los valores oscilarán entre 14 °C y 30 °C; en la zona central, entre 20 °C y 31 °C; en el norte, entre 22 °C y 31 °C; en el sur, se alcanzarán hasta 38 °C con mínimas de 26 °C; y en el oriente, máximas de 33 °C y mínimas de 20 °C.
Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante las lluvias previstas en horas de la tarde, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.