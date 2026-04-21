Clima este martes en Honduras: condiciones secas en mayoría de regiones

San Pedro Sula.

Las condiciones del clima en Honduras estarán marcadas por un ambiente mayormente seco durante la mañana en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico oficial.

No obstante, para horas de la tarde se prevé un cambio en el comportamiento atmosférico debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe, informó Luis Fonseca, meteorólogo de turno.

Este fenómeno favorecerá la presencia de lluvias débiles y dispersas en regiones del norte, noroccidente y oriente del país. A su vez, la influencia de la brisa del océano Pacífico generará chubascos aislados en la zona central, así como en sectores del sur y suroccidente.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje entre 2 y 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.

El informe también indica que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva. La salida del sol se registró a las 5:42 a. m., mientras que la puesta está prevista para las 6:01 p. m.