Afaf Hodali: "Quiero llegar a mi vejez corriendo la Maratón La Prensa-Gatorade"

La Ceiba, Honduras.

En esta edición 50 de la Maratón de la Prensa-Gatorade hay historias que van más allá de la meta. La de Afaf Hodali es una de ellas: una mujer que, a sus 69 años, corre con el corazón lleno de recuerdos, sueños y una promesa firme de seguir avanzando mientras la vida se lo permita. Nacida en Palestina, su historia dio un giro desde muy pequeña, cuando tuvo que dejar su tierra asiática para comenzar de nuevo en otro continente.“Salí de allá a los cinco años. Nos fuimos a Chile, y ahí hice toda mi vida; estudié, crecí, me casé, tuve mis hijas. Y ya en el año 1998 nos vinimos para Honduras”, inicia la conversación. En territorio chileno, el deporte ya ocupaba un lugar importante en su vida. Corría, hacía atletismo y se mantenía en movimiento, sin imaginar que años después esa misma pasión tomaría un significado mucho más profundo.“Yo siempre he sido deportista; me ha gustado correr. Desde joven, desde la época del colegio, siempre me gustó el atletismo”, cuenta con emoción.

Al llegar a Honduras, su vida tomó un nuevo rumbo. Entre adaptarse a otro país y construir nuevamente su entorno, hubo algo que comenzó a llamarle la atención de manera especial: la Maratón de La Prensa.“Yo siempre miraba la Maratón y decía: ‘¡Cómo me gustaría correr allí!’. En Chile yo salía a correr sola, y aquí era diferente, era un ambiente bonito, una fiesta”, revela. Ese deseo, que parecía lejano, fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una decisión. “Me inscribí y fui. Corrí 10 kilómetros y nunca en mi vida había corrido eso. Pero dije: ‘Bueno, aquí estoy’. Desde ahí ya no paré, participo en la Maratón desde el 2016”, comenta la corredora de la tercera edad. Suma tres carreras de 21 kilómetros Ese primer intento no solo fue una meta cumplida, sino el inicio de una transformación personal. A partir de ahí, su relación con la carrera se volvió casi necesaria. “Yo empecé con cinco kilómetros en otros eventos, después con diez, y luego dije: ‘Me voy a tirar a los 21 ya en la Maratón de La Prensa’. Y ahora son tres carreras de 21 kilómetros las que tengo”, suelta.

Con los años, la carrera dejó de ser solo una competencia para convertirse en algo mucho más significativo en su vida: “Para mí la Maratón de La Prensa significa mucho, significa superación, alegría. Es algo que uno espera y disfruta. Es como una fiesta, pero también es algo personal, algo que me hace sentir bien conmigo misma”, expresa. En ese proceso, Afaf también ha sido testigo de cómo el tiempo transforma incluso las tradiciones. “Antes los resultados salían en el periódico. Uno buscaba su nombre, su tiempo... era bonito, era otra emoción. Ahora todo llega al teléfono, al WhatsApp, al correo; todo ha cambiado, pero igual se siente bonito y especial”, resalta.Su constancia también ha dado frutos.

En la edición anterior logró el segundo lugar en la categoría de 60 años en adelante en los 21 kilómetros, pero su visión va más allá de cualquier reconocimiento.“Primero quiero correrla, terminarla. Y si puedo agarrar podio, sería algo más que lindo. Yo quiero llegar a mi vejez corriendo la Maratón todos los años que se pueda, seguir corriendo mientras Dios me dé fuerza”, cuenta la asiática, quien se recupera de una fractura para ser parte de la fiesta del próximo 14 de junio.Más allá del aspecto físico, Hodali describe el impacto emocional ha tenido para ella el atletismo. “A mí esto me ha cambiado bastante la vida. Me siento más segura, más libre, correr es como una terapia gratis. Uno sale y se olvida de los problemas, de todo. Y cuando vuelve, vuelve más tranquila, más relajada”, apunta. "Esta edición es diferente"En ese recorrido también ha encontrado una comunidad en donde es reconocida y valorada. “He conocido gente linda. Hasta me hice famosa sin querer, en las carreras todos me conocen, me piden fotos como si fuera una artista. Actualmente tengo mi propio club de corredores, que se llama Piggy Runner”, confiesa.Aunque en su familia el deporte también ha estado presente, su camino ha sido distinto.