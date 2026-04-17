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Desde Noruega hasta Suiza: los países que ya se han inscrito a la Maratón LA PRENSA-Gatorade

La edición de oro ya se siente en el ambiente. El próximo 14 de junio, San Pedro Sula será escenario de una de las mayores celebraciones deportivas del país.

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 15:53 -
  • Heber Betancourt
Desde Noruega hasta Suiza: los países que ya se han inscrito a la Maratón LA PRENSA-Gatorade

El pasado 25 de marzo se realizó el lanzamiento oficial de la Maratón LA PRENSA-GATORADE, fue un éxito total con la presencia de muchos corredores.
San Pedro Sula, Honduras.

La Maratón LA PRENSA–GATORADE comienza a perfilarse como un evento de alcance global. Hasta ahora, atletas de 17 países han confirmado su participación, elevando el nivel competitivo y consolidando la proyección internacional de la carrera.

Delegaciones de Honduras, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, México, El Salvador, Nicaragua, Alemania, Brasil, Panamá, Suiza, Bolivia, Italia, Argentina, Ecuador, Noruega y República Dominicana formarán parte de esta edición especial, marcada por la diversidad y el alto rendimiento.

Dueño del Olimpo de la Maratón La Prensa-Gatorade: el país con más títulos en la historia

Atletas de los países mencionados se han inscrito en las diferentes categorías que le dará mayor realce al evento deportivo que se llevará a cabo el domingo 14 de junio.

La presencia de corredores de distintas latitudes no solo aporta espectáculo y exigencia deportiva, sino que también refleja el crecimiento sostenido de la Maratón LA PRENSA, que en su edición de oro apuesta por dejar huella dentro y fuera de la pista.

Este año, además, la competencia tendrá un fuerte componente social. La iniciativa apoyará a la Fundación 1,000 Escuelas, liderada por el influencer japonés Shin Fujiyama, enfocada en mejorar las condiciones educativas en Honduras, sumando así un propósito solidario al esfuerzo de cada participante.

De una charla a hacer historia: El día que nació la Maratón LA PRENSA en 1976

En cuanto a las inscripciones, mantienen habilitadas dos modalidades. La primera es a través del sitio web oficial, donde el proceso es ágil y tiene un costo de 550 lempiras hasta el cierre. La segunda opción es de forma presencial en las agencias de Banpaís a nivel nacional, con el mismo valor.

La historia de esta competencia se remonta a 1976, cuando nació en el marco de la Feria Juniana bajo el nombre de Maratón de Resistencia. En aquella primera edición participaron 210 corredores, dando inicio a una tradición que con el paso de los años se ha convertido en un referente del atletismo nacional.

La primera edición de la Maratón LA PRENSA reunió a 210 corredores del país en 1976, Luis Enrique Castillo fue el ganador.

La primera edición de la Maratón LA PRENSA reunió a 210 corredores del país en 1976, Luis Enrique Castillo fue el ganador.

 (FOTO: Archivo LA PRENSA)

Para esta edición de oro, se espera la participación de más de 15 mil corredores, en una jornada que promete emoción, competencia de alto nivel y una conexión única entre deporte, ciudad y solidaridad.

Esto debes saber de la Maratón Prensa-Gatorade 2026: Histórica Edición de ORO

La Maratón La Prensa-Gatorade, en dorada edición número 50, no solo es una prueba de resistencia, sino un viaje lleno de historias de sacrificio, superación y emoción.

Durante cinco décadas, esta competencia ha sido mucho más que una carrera: ha sido una tradición que ha trascendido generaciones y ha reunido a atletas de todo el continente, convirtiéndose en un evento de referencia en el mundo del atletismo centroamericano.

Gracias a por patrocinadores que hacen realidad la Maratón LA PRENSA-GATORADE, edición de ORO.

Gracias a por patrocinadores que hacen realidad la Maratón LA PRENSA-GATORADE, edición de ORO.

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Redacción web
Heber Betancourt

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