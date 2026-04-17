Desde Noruega hasta Suiza: los países que ya se han inscrito a la Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula, Honduras.

La Maratón LA PRENSA–GATORADE comienza a perfilarse como un evento de alcance global. Hasta ahora, atletas de 17 países han confirmado su participación, elevando el nivel competitivo y consolidando la proyección internacional de la carrera. Delegaciones de Honduras, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, México, El Salvador, Nicaragua, Alemania, Brasil, Panamá, Suiza, Bolivia, Italia, Argentina, Ecuador, Noruega y República Dominicana formarán parte de esta edición especial, marcada por la diversidad y el alto rendimiento.

Atletas de los países mencionados se han inscrito en las diferentes categorías que le dará mayor realce al evento deportivo que se llevará a cabo el domingo 14 de junio. La presencia de corredores de distintas latitudes no solo aporta espectáculo y exigencia deportiva, sino que también refleja el crecimiento sostenido de la Maratón LA PRENSA, que en su edición de oro apuesta por dejar huella dentro y fuera de la pista. Este año, además, la competencia tendrá un fuerte componente social. La iniciativa apoyará a la Fundación 1,000 Escuelas, liderada por el influencer japonés Shin Fujiyama, enfocada en mejorar las condiciones educativas en Honduras, sumando así un propósito solidario al esfuerzo de cada participante.

En cuanto a las inscripciones, mantienen habilitadas dos modalidades. La primera es a través del sitio web oficial, donde el proceso es ágil y tiene un costo de 550 lempiras hasta el cierre. La segunda opción es de forma presencial en las agencias de Banpaís a nivel nacional, con el mismo valor. La historia de esta competencia se remonta a 1976, cuando nació en el marco de la Feria Juniana bajo el nombre de Maratón de Resistencia. En aquella primera edición participaron 210 corredores, dando inicio a una tradición que con el paso de los años se ha convertido en un referente del atletismo nacional.

Para esta edición de oro, se espera la participación de más de 15 mil corredores, en una jornada que promete emoción, competencia de alto nivel y una conexión única entre deporte, ciudad y solidaridad.