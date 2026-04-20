Arbeloa deja dardo a LaLiga y hace confesión sobre Camavinga tras su expulsión

Madrid, España.

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, en su primera comparecencia tras la eliminación de la Champions League, reconoció que el equipo tiene margen de mejora, se mostró despreocupado por su futuro y aludió a "circunstancias como las del Girona" para justificar por qué en los últimos tiempos ganan menos ligas que títulos de Champions. "Alguna explicación encontraríamos. Es fácil de ver a vista de muchos. En relación a nuestro desempeño tenemos margen de mejora en liga en los últimos años. Hemos rendido mejor en los partidos de más dificultad que frente a rivales de menor entidad. Tenemos mucho margen de mejora pero también ha habido otras circunstancias como pasó en el partido del Girona que expliquen por qué se ganan más champions que ligas", dijo el preparador del Real Madrid. Arbeloa subrayó la exigencia de esta entidad que no puede detenerse en el presente y que debe mirar siempre hacia adelante. Esta temporada será la segunda seguida sin ganar nada.

"Hace dos temporadas sin ganar nada. La última vez hace veinte años (que encadenó dos campañas en blanco). Es el club donde las cosas más veces se hacen bien pero la mentalidad es mirar al futuro. No vale perder, pero tampoco gana,r porque no hay justificación que no te haga mirar al futuro. Sabemos la exigencia de este club. Quedan siete partidos y hay que ganar los siete y, cuando acabe, ver lo que hay que hacer, mirar para delante", indicó. El técnico del Real Madrid no se muestra inquieto por su continuidad o no en la entidad. "Soy madridista, pero entrenador del Real Madrid y a mí no me compete esa decisión. La respuesta será la misma. Mi futuro no me importa, solo estos siete partidos que quedan y sobre todo el del martes". "Son decisiones que son de club más que de mí. Tengo comunicación directa todas las semanas con el club. Pero lo único que me importa son los siete partido que quedan nos va la vida en ello y son más importantes de lo que puedan parecer", insistió. "He hecho en cada momento lo que creí que debía hacer y nunca he puesto mi figura por delante del club. Estoy muy orgulloso de los trabajadores, de cómo me han recibido. Hay cosas que mejorar pero al club le agradezco su apoyo, su oportunidad que me han dado y poder estar cada día en esta silla sentado", apuntó Arbeloa antes de hablar de algunos jugadores en particular.

Camavinga, dolido por "un error grave del árbitro"

Sobre el francés Eduardo Camavinga, señalado por la expulsión ante el Bayern Múnich que pudo haber costado la eliminación, el técnico dijo que la acción fue un error "grave del árbitro". "Camavinga está dolido como estamos todos. Fue una acción con un error grave del árbitro que no sabía que tenía tarjeta y aún sin tarjeta condicionas a un jugador por una acción así. Son situaciones que no se deberían dar en un partido de liga de campeones. Está dolido. Para mi es un jugador muy importante. Ha jugado mucho y muy bien. No solo cuenta con mi confianza sino del club, de la afición y ojalá esté aquí mucho tiempo más", dijo. Sobre Arda Guler, uno de los destacados, indicó que con el turco ha vivido "tres meses muy intensos. Hemos desarrollado una gran relación. Cuando llegué se decía que no era capaz de jugar partidos importantes de intensidad y fíjate la eliminatoria que hizo con el Bayern Múnich o el Manchester City. Siempre he visto el talento y las ganas que tenía. El sacrificio. Mérito suyo porque ha aprendido de los errores y altibajos que hemos encontrado en el camino y es un gran premio la temporada que está haciendo. No solo para el futuro sin que es importante para el presente". Arbeloa no cuestiona el sacrificio de Kylian Mbappe, todo lo contrario. "Yo no puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappe. Ha hecho una gran eliminatoria ha marcado en cada partido y se ha sacrificado en defensa. Vemos los partidos más de una vez y ha hecho una gran eliminatoria. Ha sido un peligro constante para el Bayern y ese es el Kilyan Mbappe que queremos". El entrenador del Real Madrid rechazó que no existan líderes en la plantilla a pesar de la juventud. "Tenemos líderes. Es una plantilla muy joven si la comparas con otras. Hay muchos que les queremos exigir mucho demasiado pronto pero hay grandes líderes. Carvajal, Alaba, Militao, Bellingham, Vinicius, Mbappe.. Hay muchos con una gran personalidad pero otros jóvenes y no es un club de adaptación fácil. Trabajan bien y tengo mucha confianza en ellos".

La afición está con el equipo