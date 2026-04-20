Ataque en set de “Sin senos sí hay paraíso” deja tres muertos

Este fin de semana, un ataque con arma blanca en el set de grabación de Sin senos sí hay paraíso, en Bogotá, dejó tres muertos, incluido el agresor. Las autoridades colombianas investigan el móvil y la posible participación de cómplices, mientras la producción y el elenco guardan luto.
El sábado 18 de abril de 2026, en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá, un hombre se acercó al set durante el rodaje de la cuarta temporada y, sin mediar palabra, atacó con arma blanca a miembros del equipo de producción.
Las víctimas fueron dos trabajadores de la producción y el agresor fallecieron en el lugar. Se reportó además un herido en estado crítico, supuestamente llamado Raúl, cuya identidad aún las autoridades no han confirmado oficialmente.
Las víctimas mortales del ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas (45 años) y Nicolás Francisco Perdomo Corrales (18 años), ambos miembros del equipo de producción. Se reportó además un herido en estado crítico, supuestamente llamado Raúl, cuya identidad aún las autoridades no han confirmado oficialmente.
La actriz Carmen Villalobos, protagonista de la serie, compartió en sus historias de Instagram sus condolencias a los familiares de los fallecidos.
El agresor fue Josué Cubillos García, un joven de 23 años que, según las autoridades, presentaba problemas psiquiátricos, consumo problemático de sustancias y enfermedades asociadas a esta condición. Incluso, dos días antes del hecho, había acudido a un instituto de salud en la localidad de Santa Fe, donde agredió al personal de seguridad.
La Policía Metropolitana de Bogotá analiza si hubo cómplices y mantiene abiertas varias líneas de investigación. Actores y miembros del equipo compartieron mensajes de duelo en redes sociales, en los que pidieron respeto y justicia para las víctimas.
El rodaje fue interrumpido mientras se realizan las diligencias judiciales y se refuerzan las medidas de seguridad.
Gremios de actores y técnicos han exigido mayores garantías de protección durante grabaciones en espacios públicos, especialmente en zonas consideradas de riesgo.
El ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso expone la vulnerabilidad de las producciones audiovisuales en espacios abiertos y ha generado un debate nacional sobre la seguridad en rodajes.
Aunque aún no se confirma un móvil definitivo, las autoridades trabajan sobre hipótesis relacionadas con una riña y la posible participación de terceros. La industria televisiva colombiana se encuentra de luto y en alerta.